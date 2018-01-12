بن غليطة ومسعود يبحثان التعاون الإماراتي العراقي المشترك

بحث المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، آفاق التعاون والعلاقات المشتركة مع عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي، وذلك خلال اجتماع ضم الطرفين صباح أمس بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج بدبي.

ورحب بن غليطة بزيارة رئيس اتحاد الكرة العراقي، مؤكداً سعادته بهذه الزيارة التي تدلل على مدى اهتمام الجانب العراقي بتطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين. وتناول الجانبان على مدى الاجتماع، العلاقة التي تربط الاتحادين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها على مختلف الصعد، مؤكدين أن العلاقات التي تربط الاتحادين مميزة جداً وتشمل مختلف عناصر كرة القدم الفنية والإدارية، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير واقع الكرة الخليجية خاصة بعد المشاركة المميزة للمنتخبين الشقيقين في خليجي 23 بدولة الكويت، وبحث سبل تطوير الكرة العربية والآسيوية.