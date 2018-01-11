حمدان بن محمد: الإمارات وطن نهجه الإبداع

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضــي، راعي «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، الفائزين في الدورة التاسعة من الجائزة الذين تجمعوا في دبي من مختلف أنحـــاء الدولة ومن الدول العربية والعالم، لتسلُّم درع الجائزة الكبرى من نوعها عالمياً من حيث قيمة جوائزها وتنوع فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع الرياضي، وتسعى لترسيخه نهجاً في العمل الرياضي.

وقال سموه: «نرحب بالمبدعين الرياضيين في وطن اتخذ من الإبداع منهجاً للعمل، وأصبح أرضاً خصبة تحتضن المبدعين وترعى أعمالهم، ليعم خيرها أرض الوطن وجميع الدول الشقيقة والصديقة في الوطن العربي والعالم، وتسهم في الارتقاء بالرياضة كنشاط إنساني مهم ومجال تنافسي مرموق يعكس مدى تطور الأمم».

وأضاف سموه: «أن الدورة التاسعة للجائزة تكتسب قيمة كبيرة، لكونها تقام في مطلع «عام زايد»، وهو العام الذي يرتبط بعطاء ونهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو النهج الذي نسير عليه جميعاً في عملنا وجميع مبادراتنا، ومن بينها هذه الجائزة التي تدعم الجميع، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل لشبابنا ورياضتنا».

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