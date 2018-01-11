ميندي: سعيد بعشاق السيتيزن في أبوظبي

تحدث اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي عن شغف وتعلق جماهير السيتي بالنادي السماوي ودعمهم اللامتناهي، قبل صافرة بداية فريقه ضد غريمه ليفربول، وتوجه عشاق النادي من مختلف أنحاء الإمارات إلى الفعالية العائلية المجانية منطقة مشجعي السيتي، التي تقام في العاصمة أبوظبي في مدينة زايد الرياضية.

وتعد المكان الأمثل لعشاق السيتي من العائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع ومشاهدة مجريات المباراة التي تجمع فريقهم ضد نظيره ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يقدم السيتي موسمًا حافلاً بالإنجازات ويخطو بثقة نحو حصد الألقاب في جميع المنافسات والمسابقات الأوروبية والمحلية.

زيارة

وتحدث بنجامين عن زيارته الأخيرة للعاصمة أبوظبي التي قصدها خلال فترة تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن ملاعب الساحرة المستديرة: كانت زيارتي لأبوظبي مميزة، فالمكان رائع بكل تفاصيله وكأنك متواجد في متحف، كل شيء من حولنا مذهل، لطالما رغبت بزيارة أبوظبي المتميزة بمناطقها الإسلامية ومساجدها الأكثر جمالًا في العالم، يسعدني القول إنها كانت تجربة رائعة.

صدق

وأردف بالقول: لم أتوقع تعلق عشاق السيتي في أبوظبي بالنادي إلى هذا الحد، لقد لمست صدق مشاعرهم وإخلاصهم للسيتي، وخلال زيارتي تحدث معهم والتقطنا الصور التذكارية وتبادلنا أطراف الحديث، شعرت وكأنني بمنزلي، سألني الجميع عن مدى شفائي من الإصابة وموعد التحاقي بصفوف النادي، إن اهتمامهم بصحتي جعلني أشعر بالفخر كوني ألعب في صفوف السيتي.

يذكر أن السيتي وصل لنقطته 62 بعد مباراته الأخيرة ليوسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني والغريم التقليدي اليونايتد إلى 15 نقطة، لذا فجميع عشاق السيتي على موعد لمتابعة مجريات المباراة المرتقبة في منطقة مشجعي السيتي بالعاصمة أبوظبي ومتابعة النادي طريقه إلى اللقب الأغلى.