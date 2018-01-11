37 لاعباً في تجمع أبيض الناشئين بدبي

أدى منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة، أولى حصصه التدريبية عصر أمس، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، ضمن تجمعه الداخلي خلال الفترة من 9 إلى 13 من الشهر الجاري، ويهدف لإقامة المعسكرات بصفة دورية سواء على فترات قصيرة أو طويلة الأجل، للاستعداد الجيد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا للناشئين تحت 16 سنة 2019.

وكان المدرب الكرواتي فيردو ميلين قد استدعى 37 لاعباً لهذا المعسكر وهم: يوسف ناصر الحوسني (الإمارات)، عبدالله محمد الرميثي (بني ياس)، أحمد محمود الحمادي، راكان صالح عوض، مايد محمد الحمادي، زايد سلطان الزعابي، نواف سالم الحارثي، أحمد سلطان المشجري (الجزيرة)، علي عبدالله المطوع (خورفكان)، سلطان محمد الحفيتي (دبا الفجيرة)، عبدالله عمر رشود (دبا الحصن)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، عبدالله سالم الشامسي، خليفة عبدالرحمن سمبيج (الشارقة)، عيسى مروان عبدالله، عبدالرحمن عادل محمد، حمدان حميد آل بشر، حارب سهيل المشرخ، خليفة عتيق خميس (شباب الأهلي دبي)، محمد علي الحمادي، حميد جمال الحوسني (عجمان)، حمد سالم القيوضي (العروبة)، عبدالله سالم الشامسي، خليفة سالم مبارك (العين)، عبدالعزيز داوود سويلم، عبدالله عباس البلوشي، محمد عبدالرحمن المازم، راشد عيسى جمعة (النصر)، راشد عبدالله مال الله، أحمد عامر الراشدي، عبدالله سالمين المنهالي، عبدالرحمن أمان عبدالرسول، مانع عوض مبارك، إسماعيل سلطان الزعابي (الوحدة)، شهاب أحمد لشكري، راشد فؤاد عيون، مبارك مطر الدويس (الوصل)، وليد سلطان المحرزي (اتحاد كلباء).

ويضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كلاً من: بدر أحمد مديراً للمنتخب، فيردو ميلين مدرباً، عبدالرحمن الحداد مساعداً للمدرب، علي عاشور مدرباً للحراس، دافور ليوزوفيتش مدرباً للياقة البدنية، خلدون الكلوب طبيباً، بدر عبدالوهاب معالجاً طبيعياً، جورج بوقنار مدلكاً، جمال الحاج مسؤولاً للمهمات.