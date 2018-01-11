النصر والشارقة..صفحة جديدة

يستضيف النصر نظيره الشارقة الساعة 19:45 مساء اليوم على ملعب العوير لحساب الجولة 12 لدوري الخليج العربي، في لقاء مثير يسعى من خلاله كل فريق إلى فتح صفحة جديدة، وتحقيق بداية ناجحة في انطلاقة المرحلة الثانية من الموسم.

وخاصة بالنسبة للعميد الذي يتطلع لتشديد الملاحقة على المركز الثالث. وأنهى النصر الدور الأول في المركز الرابع بـ17 نقطة مقابل 10 نقاط للملك صاحب المركز التاسع، الذي يطمح إلى تحسين مركز للاقتراب من المنطقة الآمنة.

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ويخوض «العميد» المباراة منقوصاً من 5 لاعبين لأسباب صحية، يتقدمهم مهاجمه البرازيلي سانتوس فاندرلي، الذي يفتقده الفريق منذ 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق، كما يغيب مواطنه مارسيلو سيرينو الذي انضم بدوره إلى قائمة المصابين، شأنه في ذلك شأن جاسم يعقوب المصاب منذ مباراة الوصل في ربع نهائي كأس الخليج العربي ومبارك سعيد.

ويفتقد النصر أيضاً عامر مبارك، الذي أصيب الجمعة الماضي على مستوى الرباط الصليبي عامر مبارك.

ومقابل هذه الغيابات تسجل تشكيلة العميد عودة المغربي عبد العزيز برادة العائد إلى قائمة الفريق بدلاً من الأرجنتيني ماورو زاراتي وخليفة مبارك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في خليجي 23.

وركن الفريق لراحة قصيرة عقب مباراة الوصل في كأس الخليج العربي، بمناسبة رأس السنة الجديدة قبل أن يستأنف تحضيراته 2 يناير الجاري.

هدف

يستهل فريق الشارقة مواجهات الدور الثاني من دوري الخليج العربي وفي رصيده 10 نقاط ويحتل المركز التاسع وهو موقع لا يرضي تطلعات الشرقاوية خاصة بعد أن تسلم دفة قيادة الجهاز الفني للفريق الوطني عبد العزيز العنبري خلفاً لبيسيرو وبدا أداء الفريق في التحسن، لكن توقف حصد النقاط في الجولات الأخيرة من الدور الأول، وهو الأمر الذي يحتم أن يستهل الدور الثاني بنيل ثلاث نقاط في مواجهة العميد النصراوي اليوم.

جاهزية كاملة

ويخوض «الملك» الجولة وهو في كامل جاهزيته ومكتمل الصفوف بعد أن استفاد من فترة التوقف الشتوية في ترميم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب والمواطنين، مع أدائه مباراتين خلال التوقف أمام عجمان ودبا الفجيرة كانت تجارب ناجحة عالج من خلالها الجهاز الفني أخطاء الدور الأول مع إتاحة الفرصة للاعبين الجدد الانسجام مع زملائهم القدامى.

سالم صالح: العميد بمن حضر

أكد سالم صالح لاعب النصر جاهزية الفريق لمواجهة الشارقة وأن العميد بمن حضر. وقال: نفتقد بعض اللاعبين ولكن النصر على أتم الاستعداد لتقديم مباراة قوية ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي أنهينا عليها المرحلة الأولى للدوري.

وأشار سالم صالح أن النصر يملك لاعبين جيدين في مختلف المراكز جاهزين للدفاع عن شعار العميد وتقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز في المباراة.

وأضاف: كل اللاعبين على أتم الاستعداد لتقديم الصورة الحقيقية للفريق النصر في الدور الثاني من الموسم ونتمنى أن يوفقنا الله في تحقيق النتائج التي نتطلع إليها وسلاحنا في ذلك الروح المعنوية العالية.

وأوضح سالم صالح أن النصر يسعى لتدارك أخطاء الدور الأول لإنهاء الموسم في أفضل مركز وتحقيق أحد الألقاب التي ينافس عليها لإسعاد جمهوره.دبي - البيان الرياضي

أحمد ديدا: نستهدف النقاط في لقاء اليوم

كشف حارس الشارقة أحمد محمود ديدا عن استهداف فريقه لنقاط مباراة اليوم كاملة في اللقاء مع النصر، مؤكداً جاهزية فريقه للمباراة وقدرته على تقديم مباراة جيدة والحصول على النقاط، مبيناً أنهم كلاعبين في كامل الجاهزية لخوض اللقاء.

ومعبراً عن رضاه عن برنامج الفريق في فترة التوقف من تدريبات مكثفة ومباريات ودية ساهمت بشكل كبير في خلق تناغم وتجانس بين لاعبي الفريق، وكان لها أثر كبير في رفع مستوى جاهزية اللاعبين للمباراة والدور الثاني على العموم.

وانتقل حارس الشارقة بالحديث عن منافس فريقه في المباراة فريق النصر الذي وصفه بالمنافس القوي ويدخل المباريات دائماً برغبة الفوز، لكنه شدد على مقدرة الشارقة على الخروج من المباراة بالنقاط كاملة. وتوقع ديدا أن يكون اللاعبون الجدد إضافة لقوة الشارقة.

برانديللي: عاقدون العزم على النصر

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر، أن فريقه عاقد العزم على تحقيق الفوز رغم الغيابات المؤثرة في التشكيلة، وأن العميد استوعب درس مباراة الذهاب التي حسمها التعادل، مشدداً على تفادي ارتكاب الأخطاء نفسها، خاصة أن النصر يتطلع إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة ودخول المرحلة الثانية للموسم بروح جديدة.

وقال: تدرب الفريق بشكل رائع والأجواء تدعو إلى التفاؤل، وبغض النظر عن الغيابات العديدة فإن الفريق يحمل شعار لا بديل عن الفوز، وطلبت من اللاعبين الحفاظ على أعلى درجات التركيز وأن نقاتل من أجل الفوز.

اعتراف

واعترف المدرب الإيطالي أن افتقاده عناصر مؤثرة في الفريق دفعة واحدة لم يكن أمرا متوقعا، ولكنه واثق من قدرة فريقه على تجاوز هذا الظرف الصعب وتحقيق الفوز. وأكد برانديلي جاهزية محمود خميس للمشاركة في المباراة بعد غيابه في الفترة الأخيرة لأسباب خاصة، مشيرا إلى أنه من الخيارات المتاحة أمامه.

إضافة إلى المغربي عبد العزيز برادة العائد إلى قائمة العميد من جديد بديلا للأرجنتيني ماورو زاراتي، قال: برادة على أتم الاستعداد لأنه لم ينقطع عن التدريب بعد قرار الاستغناء عنه في البداية، النصر يعول عليه كثيرا في هذه المرحلة وهو لاعب كبير وأنا واثق من تقديم الإضافة للفريق لذا لم نتردد في إعادة قيده مرة أخرى. دبي- البيان الرياضي

عبد العزيز العنبري: الشارقة يدخل المواجهة بروح جديدة

عبّر مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري عن رضاه عن مستوى الاستعدادات لمباراتهم اليوم، ثم انتقل بالحديث عن منافسه في المباراة فريق النصر واصفاً إياه بالفريق القوي الذي يعتبر من الفرق الجيدة في الدوري يقوده مدرب متمكن وخبير.

وأكد أنهم يكنون لفريق النصر كل تقدير واحترام، وأن الشارقة يدخل مواجهات الدور الثاني بروح وشكل وجديد متطلع لتقديم الأفضل، وكشف العنبري عن الغياب الوحيد بين صفوف الشارقة وهو اللاعب محين خليفة بداعي الإيقاف بعد نيله 3 إنذارات وتوفر كامل المجموعة الباقية تحت إمرة الجهاز الفني، حيث لا يعاني أي لاعب من إصابة.

وحول مدى رضاه عن مستوى الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى في صفوف الفريق، أوضح العنبري أن أي مدرب لا يفضل المغامرة بالتغيير خاصة إذا لم يكتمل انسجام الفريق، لكن بعد أداء الفريق لمباراتين وديتين وصل الجهاز الفني لتوليفة معينة سيخوض بها المباراة، خصوصاً وأن اللاعبين القادمين يمتلكون خبرة جيدة في الملاعب، متمنياً أن يكونوا .

إضافة للفريق ويساعدوا في ظهوره بشكل أفضل في الدور الثاني.

قوة النصر

ورفض العنبري التقليل من قوة النصر بعد إعلان غياب عدد من لاعبيه عن المباراة، وشدد على قدرة النصر على تعويض الغيابات نسبة للعدد الكبير من العناصر الجيدة في كشف الفريق، لكنه تمنى أن يكون هذا الأمر حافزاً للشارقة حتى يحقق نتيجة إيجابية.