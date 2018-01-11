حتا و«فرسان دبي»..البحث عن فوز غائب

يستضيف استاد حمدان بن راشد في الساعة في تمام الخامسة من مساء اليوم لقاء فريقي حتا وشباب الأهلي-دبي ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الخليج العربي. ويتطلع فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز الغائب، حيث يسعى الإعصار إلى فك «عقدته» أمام ضيفه، بعد الفشل في تحقيق أي نتيجة إيجابية معه في جميع المباريات السابقة، كان آخرها منذ 10 أيام في ربع نهائي مسابقة كأس الخليج العربي.

ولعل تحقيق نتيجة إيجابية اليوم يعزز رصيده النقطي المتجمد عند 8 نقاط يحتل بها المركز العاشر، فيما يحتل شباب الأهلي-دبي المركز السادس برصيد 15 نقطة.

خاض الإعصار مرانه في الأيام الماضية على ملعبه وسط مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم أحمد خميس الوافد الجديد القادم من النصر، والمتوقع ظهوره لأول مرة في مواجهة اليوم كما يبدو ماهر جاسم والمدافع السوري عمرو الميداني جاهزان للقاء.

وفي المقابل، يدخل شباب الأهلي- دبي اللقاء باحثاً عن فوز أول في دوري المحترفين هذا الموسم، بعد غياب 7 جولات كاملة عن تحقيق أي انتصار، وتحديداً منذ الفوز على فريق الإمارات بأربعة أهداف نظيفة، في الجولة الرابعة من المسابقة يوم الرابع عشر من أكتوبر الماضي، ومنذ هذا التاريخ، والفريق يتعثر ما بين التعادل والخسارة، وقد اختتم الدور الأول بخسارة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة من مستضيفه الوصل في الجولة الحادية عشرة.

يفتقد شباب الأهلي- دبي، كلاً من المهاجم إسماعيل الحمادي، ولاعب الوسط ماجد حسن، لظروف الإصابة، وهناك استقرار على مشاركة الأجانب الأربعة، بما فيهم المحترف الكرواتي الجديد انتي إبرسيغ، الذي تعاقد معه النادي خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة، بديلاً للسنغالي موسى سو، مع الإبقاء على الكوري الجنوبي موون تشانغ، والسنغالي ماكيتي ديوب، والبرازيلي لوفانور، وبالتالي لن يكون هناك تغيير كبير في تشكيلة شباب الأهلي- دبي، التي أنهى بها الدور الأول للدوري.

مواجهات صعبة

وأشار مهدي علي مدرب شباب الأهلي- دبي، إلى أن فريقه استفاد جيداً من فترة توقف الدوري، إلى أن الفريق يسعى دائماً إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته، بما فيها لقاؤه اليوم أمام حتا،، وإلى أن هدفه مواصلة الانتصارات التي حققها الفريق في آخر ثلاث مباريات بكأس الخليج العربي.

وقال: لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، لذا نتوقع مواجهة صعبة أمام حتا، لأن جميع المباريات صعبة، وهذا ما تعودنا عليه، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، حتى نحقق الفوز الذي نسعى إليه في جميع مبارياتنا.

وأكد مهدي، أن غياب المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، ولاعب الوسط ماجد حسن، سيكون قاصراً على لقاء اليوم فقط، بسبب الإصابة، وأن اللاعبين سيكونان جاهزين للانضمام إلى الفريق أمام عجمان في الجولة المقبلة.

وحول تعاقد شباب الأهلي- دبي مع اللاعب الكرواتي أنتي إبرسيغ، قال: اللاعب الجديد، يلعب في الجناح الأيسر والأيمن، وهو لاعب جيد، وتدرب معنا 3 أيام فقط، وتعودنا ألا نعتمد على صانع لعب واحد، ونحن نعتمد على الجماعية في الأداء، لأنها تمنحنا بعض الحلول في خلق الفرص ورتم اللعب.

محمود قاسم لاعب حتا قال: إن فريقه لم يقدم الكثير في الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي ما أثمر عنه جمع 8 نقاط فقط، ما يسهم في زيادة الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين من أجل حصد مزيد من النقاط، وتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الكرة في ملعبهم بغض النظر عن صعوبة المباراة أمام فريق قوي بحجم شباب الأهلي-دبي.

وأشاد قاسم بمجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب نزار محروس سواء من الناحية التكتيكية أو تهيئة اللاعبين ورفع معدل اللياقة البدنية بين عناصر الفريق، مشدداً على أهمية نقاط الفوز الثلاث والتركيز في جميع المباريات المقبلة للخروج بنتائج ترضي تطلعات جماهير الإعصار.

طرح التذاكر الإلكترونية للجولة 12

اعتمدت لجنة دوري المحترفين نظام التذاكر الإلكترونية التي ستكون بديلاً للتذاكر الورقية، وطرحها اعتباراً من الجولة الثانية عشرة لدوري الخليج العربي، التي تنطلق اليوم وغداً، وسيكون بإمكان الجماهير الحصول على التذاكر بكل سهولة ويسر، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر:

www.platinumlist.net/‏‏arabian-gulf-league

تأتي خطوة طرح التذاكر الإلكترونية، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أولت اهتماماً كبيراً للتكنولوجيا والتطبيقات الذكية من خلال إدراجها ضمن المبادرات الاستراتيجية، وفي إطار مساعي اللجنة لتعزيز ثقافة الابتكار الرياضي، والسعي لتطوير العمليات الذكية وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم المسابقات، لتحقيق تقدم تكنولوجي يواكب الطفرة الفنية التي حققها دورينا.