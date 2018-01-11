«شكراً محمد بن زايد» شعار الجولة 12 للدوري

تجاوباً مع مبادرة «شكراً محمد بن زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخصص لجنة دوري المحترفين الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الخليج العربي، لتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيدخل اللاعبون والحكام وحملة الأعلام خلال مباريات الجولة مرتدين قمصاناً كتب عليها شكراً محمد بن زايد، كما تحمل اللوحات الإلكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى عبارة «شكراً محمد بن زايد».

وتعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران بعد توقف دام 33 يوماً بسبب مشاركة منتخبنا في خليجي 23 التي احتل فيها المركز الثاني بخسارته في النهائي أمام عمان بركلات الترجيح 4-5. ويلعب اليوم النصر مع الشارقة التاسع (10 نقاط)، وحتا العاشر (8 نقاط) مع شباب الأهلي دبي السادس (15 نقطة)، والظفرة الحادي عشر (8 نقاط) مع الإمارات الأخير (7 نقاط).

ويتصدر الوصل الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن العين، في حين يحتل الوحدة المركز الثالث وله 23 نقطة، بينما يبتعد النصر الرابع بفارق 8 نقاط عن المركز الأول.