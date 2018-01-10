"المحترفين" تخصص الجولة 12 من الدوري لمبادرة "شكرا محمد بن زايد"

تخصص لجنة دوري المحترفين الجولة الثانية عشر من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم لتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وسيدخل اللاعبون والحكام وحملة الأعلام خلال مباريات الجولة مرتدين قمصان كتب عليها شكرا محمد بن زايد كما تحمل اللوحات الالكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى عبارة شكراً محمد بن زايد.

يأتي ذلك تجاوبا مع مبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .

من جهة أخرى اختتمت لجنة دوري المحترفين دورة إدارة الفعاليات والمرافق الرياضية التي نظمتها بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الكرة اليوم بمقر أكاديمية اتحاد كرة القدم بحضور حمد الجنيبي مدير إدارة تطوير وتراخيص الأندية باللجنة والذي قام بتسليم الشهادات على المشاركين من منتسبي الأندية المحترفة.

وكانت الدورة قد انطلقت في السابع من الشهر الجاري حيث تناولت المبادئ والمهارات المطلوبة لإدارة المرافق والفعاليات الرياضية، وقدمت شرحاً مفصلاً لمختلف الجوانب الخاصة بإدارة المرافق والفعاليات كما غطت الدورة المحاور المتعلقة بتخطيط وتنفيذ الحدث.

يذكر أن لجنة دوري المحترفين درجت على تنظيم سلسلة من الدورات التخصصية في إطار خطتها الرامية إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي في الأندية والاسهام في ترسيخ ثقافة الاحتراف، من خلال تأهيل العاملين بالأندية المحترفة والسعي لرفع قدراتهم في مختلف المجالات والعمل على إكسابهم الخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في خدمة أنديتهم.