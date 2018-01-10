حسن مراد:لم أشاهد منتخباً مقنعاً

أبدى حسن مراد لاعب منتخبي الإمارات الأول والأولمبي في تسعينيات القرن الماضي، أسفه لإخفاق الأبيض الإماراتي في النسخة 23 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي اختتمت مؤخرا في الكويت، وحصل فيها منتخب الإمارات على المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام نظيره العُماني بالركلات الترجيحية 5/‏‏‏4، مشدداً على أنه لم يشاهد منتخباً إماراتياً مقنعاً طوال مبارياته في البطولة.

وأوضح مراد قائلا: لنكن صريحين، منتخبنا لم يظهر بالصورة التي كنا نتوقعها ونأملها منه أو كما عودنا في بطولات سابقة سواء خليجية أو قارية، وبكل صراحة تامة، أنا لم أشاهد منتخباً وطنياً مقنعاً طوال مبارياته في «خليجي23»، كل ما شاهدته، عبارة عن أداء غير مقنع لا يمت بصلة إلى ما تعودنا عليه من الأبيض سواء في بطولة كأس الخليج العربي أو غيرها.

أسباب عديدة

وأضاف مراد: أعتقد أن الأسباب عديدة لعدم ظهور المنتخب بالصورة المطلوبة سواء من ناحية الأداء أو النتيجة، منها عدم التعود على طريقة الإيطالي زاكيروني المدرب الجديد للأبيض، وعدم الإعداد بالشكل المطلوب للبطولة ربما بسبب ضيق الوقت وسرعة المشاركة فيها، إضافة إلى عدم جاهزية العديد من اللاعبين باستثناء بعض الأسماء، خصوصا الجديدة التي أثبتت كفاءتها بشكل مرض، لافتاً إلى أن شخصية الأبيض لم تكن موجودة بالقدر الكافي في «خليجي23».

قلق شديد

وأبدى مراد قلقه الشديد نتيجة الصورة الحالية للمنتخب الوطني قبل مشاركته المرتقبة في بطولة أمم آسيا في الإمارات 2019، مشدداً على أن وضع المنتخب الحالي لا يدعو إلى التفاؤل بإمكانية أن يقدم ويحقق المأمول منه في بطولة آسيا في الإمارات 2019 في ظل مشاركة عمالقة القارة الصفراء.

أسماء جديدة

وأشاد مراد بالأداء الذي قدمه حارس مرمى الأبيض خالد عيسى، وعلي سالمين وخليفة مبارك غانم ومحمد برغش وغيرهم من الوجوه التي مثلت المنتخب في «خليجي23»، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة اختيار أسماء جديدة للدفاع عن ألوان الأبيض في بطولة آسيا في الإمارات 2019.