إسماعيل راشد: الإصابات والإرهاق وراء خسارة اللقب

أكد إسماعيل راشد نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن الأسباب التي أدت إلى خسارة لقب خليجي «23» الذي اختتم بالكويت قبل أيام بسيطة، ويمكن تلخيصها في عدة نقاط، أبرزها عدم جاهزية بعض اللاعبين إما بسبب الإصابات أو الإرهاق الذي ظهر على بعضهم أثناء المباريات نظراً لمشاركتهم في عدة لقاءات في التصفيات المؤهلة لمونديال العالم بروسيا 2018.

وأوضح لاعب منتخبنا الأسبق: هناك نقطة تعد سلبية وإيجابية في آن واحد وتتمثل في الفكر الجديد للمدرب الذي أعتبره من وجهة نظري إيجابياً لكنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم استيعابه من قبل اللاعبين، وفي الوقت نفسه فإن هذا الفكر يعتبر سلبياً على بعض اللاعبين كونهم لم يستوعبوا بعد تعليمات المدرب ويتفهموا المطلوب منهم، وخصوصاً في الطريقة الدفاعية، وفي المقابل فإن الطريقة الهجومية التي ظهر عليها الأبيض كان من الممكن لها أن تبدوا أفضل لو كان الفريق في جاهزيته المعتادة، وكذلك بعض المفاتيح الغائبة التي أثرت على أداء منتخبنا.

وأضاف إسماعيل راشد: بالنسبة للمباراة النهائية التي جمعت منتخبنا بنظيره العماني فلم يكن المستوى مرضياً والمنتخب العماني كان أفضل طوال فترات المباراة بحكم الجاهزية الكبيرة التي يمتع بها وفي النهاية فإن اللقب ذهب للأفضل.

وأضاف: هناك بعض الإيجابيات من مشاركة منتخبنا في خليجي «23» لا نستطيع أن نغفلها، وهي ظهور بعض اللاعبين الشباب المميزين، وكذلك وصولنا لنهائي البطولة، مع أن هذا الأمر لم يكن في الحسبان، فهذه الأمور من الإيجابيات.

وتابع كابتن الوصل الأسبق: المطلوب من الأبيض في الفترة المقبلة ضرورة استمرار التجمعات القصيرة، وتكثيف التحضيرات، وعلى دورينا دور في رفد المنتخب بالمزيد من النجوم لضمهم إلى صفوف المنتخب في الفترة المقبلة، وعودة المصابين بأسرع وقت ممكن ونحن نتحدث عن تجهيز المنتخب بشكل أكبر للبطولة القادمة.