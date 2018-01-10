لجنة تقصي الحقائق تبرئ نجوم «الأبيض»

علم «البيان الرياضي» أن لجنة تقصي الحقائق، برأت لاعبي منتخبنا الوطني من تهمة الخروج من معسكر الأبيض والسهر ليلة مباراة الفريق أمام عمان في المباراة النهائية لكأس «خليجي 23»، حيث أشار تقرير من إدارة فندق جميرا مقر إقامة الفريق خلال وجوده في الكويت إلى أن كاميرات الفندق لم تثبت أي حالات تجاوز للاعبين ليلة المباراة، كما أن التقرير الإداري الذي قدمه رئيس البعثة ومشرف الفريق أنصف اللاعبين، حيث أشاد بحالة الانضباط التي كان عليها أعضاء الفريق طوال فترة الإقامة في الكويت، ووصفها بأنها كانت 200%.

وسيتم عرض كافة أوراق القضية والتقارير اللازمة على طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه المقبل، وهناك اتجاهان داخل الاتحاد، الأول يطالب بسرعة إصدار بيان لتبرئة اللاعبين وتهدئة الرأي العام الغاضب، والثاني يطالب بالتريث لحين انعقاد مجلس الإدارة واطلاع أعضاء المجلس على كافة التقارير الخاصة بمشاركة المنتخب وعرض كامل التوصيات على الشارع الرياضي عقب انتهاء الاجتماع.

كما علم «البيان الرياضي» أن المدرب زاكيروني رفع تقريره إلى مجلس الإدارة، حيث أوصى بضرورة منح المنتخب مساحة أوفر لإعداد الفريق خارج نطاق أوقات «فيفا»، وقال إنه سيمنح اللاعبين الشباب مزيداً من الفرص خلال التجمعات المقبلة، بعد أن أثبت عدد من اللاعبين الشباب جدارتهم باللعب في صفوف المنتخب خلال كأس الخليج.

هذا وسيغادر المدرب زاكيروني البلاد متوجهاً إلى موطنه لقضاء إجازة قصيرة ينهي فيها بعض متعلقاته، قبل أن يعود مرة أخرى لاستئناف نشاطه في متابعة منافسات الدوري.