الرياضيون يتوقعون طفرة رياضية مع الرميثي

قوبل تكليف اللواء محمد خلفان الرميثي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والقائد العام لشرطة أبوظبي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بترحاب كبير في الوسط الرياضي، حيث أشاد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم بقرار مجلس الوزراء بهذا التكليف، وقال إن هذه الثقة تستحق التهنئة، لأنها اختيار مناسب لما للرميثي من جدارة وقدرة على قيادة رياضة الإمارات نحو التطوير، والمزيد من الإنجازات.

وقال: الرميثي أهل المهمة والمسؤولية، لخبرته ومكانته الرياضية العريقة، وسمعته الناصعة في المناصب التي شغلها، بجانب الإنجازات الرياضية التي تحققت تحت إدارته، لذلك فهو رجل المرحلة الحالية التي تحتاج إلى عقلية منظمة تستعيد دور الهيئة في تطوير كافة الأنشطة الرياضية والنهوض بها حيث تستحق أن تكون من مكانة عالمية وقارية.

وقال صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة إن «بو خالد» قادر على تعديل المسار واختياره جاء في وقته لتصحيح العديد من الأخطاء وهناك أمور تحتاج إلى خبرته الطويلة التي اكتسبها سواء مع اتحاد الكرة أو مع نادي العين. وأكد المزروعي أن الإخفاقات الرياضية التي تمر بها منتخباتنا الوطنية في جميع الألعاب سواء في اتحاد كرة القدم أو ألعاب القوى وبقية المناشط الرياضية فرضت وجوده للاستفادة منه في علاج أي خلل.

وقال أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات إن تكليف اللواء الرميثي صادف أهله تماما، وتوقع أن يكون لرياضتنا شأن كبير في الفترة المقبلة.