اللجنة المنظمة للسوبر المصري تستعرض التفاصيل اليوم

تعقد اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري اليوم مؤتمراً صحافياً بتمام الساعة 2 ظهراً بقاعة المؤتمرات الصحافية باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستعراض آخر التفاصيل والمراحل التنظيمية لمباراة بعد غدٍ التي ستجمع فريق الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف الكأس في النسخة الثالثة التي تقام على أرض الإمارات.

وسيحضر المؤتمر الصحافي محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت، وذلك للحديث عن التحضيرات وجاهزية اللجنة للمباراة التي ستشهد كرنفالاً احتفالياً يتضمن فعاليات مصاحبة وحفلاً غنائياً تقدمه نجمة الغناء العربي شيرين عبدالوهاب.

وصول

في المقابل، اكتمل وصول الوفود بوصول وفدي الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي المصري لأبوظبي والعين، كما سيشهد يوم غدٍ المؤتمرات الصحافية الفنية للفريقين، حيث سيعقد المدير الفني لفريق الأهلي حسام البدري مؤتمره الصحافي وذلك بتمام الساعة 12 ظهراً.

ويليه بعد 45 دقيقة المؤتمر الصحافي الثاني لمدرب فريق المصري حسام حسن، وبعد ذلك ستعقد اللجنة المنظمة المؤتمر الفني للفريقين بحضور المنسق العام للمباراة من الاتحاد المصري ومراقب المباراة أحمد المصعبي وحكام المباراة المعتمدين من اتحاد الإمارات لكرة القدم، لاستعراض كافة الجوانب الفنية والتنظيمية للمباراة. كما اعتمدت اللجنة المنظمة استاد هزاع بن زايد مركزاً لاستلام التصاريح الإعلامية والتي ستكون عند مدخل الإعلاميين، ما يسهل تغطيتهم الإعلامية للمؤتمرات الصحافية.

تعاون

في المقابل أكد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري أهمية ودور التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية من أجل إخراج المباراة بأفضل صورة، مبيناً أن اللجنة المنظمة وبالتنسيق المباشر مع شركة بريزينتيشن سبورت واستاد هزاع بن زايد ولجان العمل تتابع باستمرار كل الآليات والخطوات المعنية بالنجاح التنظيمي للحدث الذي يقام للمرة الثالثة على أرض الإمارات.

وقال بن هزام: الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة للقطاع الرياضي، يؤتي ثماره باستمرار وبنجاحات كبيرة ولعل كأس السوبر المصري خير دليل على أن الإمارات أصبحت الوجهة الرائدة عالمياً في احتضان أهم وأكبر المناسبات الرياضية الدولية، لما تتمتع به من خبرات تنظيمية كبيرة وبنية تحتية متطورة وشاملة وملاعب بأعلى المستويات وفنادق بأفضل صورة في العالم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ترجمة الخطط التنموية ورفد الدولة بمزيد من الإنجازات.

تفاعل

وأضاف: تمثل استضافة كأس السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الذي يعد من تحفة ملاعب العالم، نجاحاً حقيقياً لخطط ورؤية مجلس أبوظبي الرياضي واهتمامه الكبير والمتواصل باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز تفاعل مجتمع الإمارات بمثل هذه الأحداث المهمة.

مؤكداً أن استضافة السوبر المصري للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2017، يمثل مكسباً مهماً وإضافة جديدة نتيجة لقيمته الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

سرور

وأعرب عن سروره باحتضان كأس السوبر المصري مجدداً الذي سيكون امتداداً رائعاً لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع إيماناً برسالتها السامية ونهجها المنفتح على العالم بسلام ومحبة.