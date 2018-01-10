بني ياس يستفيد من درس الحمرية

أكد مرزوق المنصوري إداري بني ياس أن صدارة السماوي لدوري الدرجة الأولى لن تصيبه بالغرور لأن هدف اللاعبين هو العودة من جديد إلى دوري المحترفين وتقديم ما يرضي الجماهير في كل المباريات، مؤكداً أن فريقه استفاد كثيراً من الخسارة أمام الحمرية وكانت بمثابة تجربة جيدة خاصة أنها حدثت في بداية مشوار المنافسة، وقال: حتى هذه الخسارة لم تكن نتيجة استهتار أو غرور، ولكن الفريق لم يوفق في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت له كما أن أي فريق معرض للخسارة ويجب دائماً احترام رغبة المنافس وسعيه للانتصار.

المنصوري قال إن فريقه عاقد العزم على مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز المهم الذي حققه في الجولة السابقة على العروبة. وأضاف: لعبنا أمام فريق قوي ولديه طموحه، لكن بعزيمة اللاعبين وتخطيط الجهاز الفني نجحنا في تجاوز عقبة مهمة وكسب 3 نقاط غالية.

إداري السماوي حرص على الإشادة بالوافد الجديد أحمد ربيع ذاكراً أنه يعتبر إضافة كبيرة للفريق وأن استعارته من الجزيرة كان نتاج العلاقة الجيدة التي تربط الناديين وتحركات مبكرة وناجحة لإدارة نادي بني ياس. وقال: نشكر الجزيرة على دعم صفوفنا بأحمد ربيع الذي أثبت أنه صفقة رابحة وناجحة بعد أن أحرز الهدف الثاني في شباك العروبة رغم دخوله بديلاً في الشوط الثاني، وبعيداً عن الهدف فإنه لاعب مميز ونأمل أن يساهم مع بقية زملائه في قيادة الفريق إلى دوري المحترفين.

دعم مقدر

مرزوق المنصوري، رحب أيضاً بالعاجي كواكو فابريس الذي تعاقد معه النادي معاراً من نادي الاتحاد السكندري المصري، مشيراً أنه إضافة جديدة للفريق وينتظرون منه الكثير لأنه صاحب سيرة ذاتية جيدة. وقال: الإدارة لم تقصر في واجبها تجاه النادي والجميع مجتهد حتى يحقق السماوي طموحات جماهيره وبإذن الله يكون نجوم الفريق على قدر التحدي في الجولات الصعبة التي تنتظرهم للمحافظة على صدارة المنافسة والتقدم نحو لقب الدوري بكل ثقة.