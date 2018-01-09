المحترفين تعتمد بيع تذاكر المباريات إلكترونياً بداية من لقاء الوصل والعين

المصدر:
  • دبي- البيان الرياضي
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اعتمدت لجنة دوري المحترفين نظام حجز تذاكر مباريات البطولات المحلية إلكترونياً بشكل رسمي على أن يبدأ نظام تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر المباريات بداية من مباراة الوصل والعين التي تقام بعد غد على ملعب الوصل بزعبيل في إطار مباريات الجولة 12 من بطولة دوري الخليج العربي.

ويأتي تطبيق ألية بيع تذاكر المباريات إلكترونياً رغبة في تسهيل مهمة الجماهير بالحصول على تذاكر المباريات وحضورها من خلال أفضل الطرق المتاحة وأسهلها، وسيتم تطبيق حجز تذاكر المباريات إلكترونياً ولأول مرة في مباراة الوصل والعين القادمة عن طريق هذا الرابط. 

وسيتم تخصيص البوابات رقم 1 و 2 و 3 لجماهير نادي الوصل الرياضي على أن تكون البوابات رقم 1 و 3 لحاملي التذاكر الإلكترونية والبوابة رقم 2 لحاملي البطاقات الموسمية، كما تم تخصيص البوابات رقم 4 و 5 لجماهير نادي العين.

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