النصر يفتقد 5 لاعبين أمام الشارقة

يفتقد النصر 5 لاعبين لأسباب صحية في مباراته المقبلة أمام الشارقة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الاياب لدوري الخليج العربي بعد غد.
وتضم قائمة المصابين البرازيليين سانتوس فاندرلي ومارسيلو سيرينو وعامر مبارك ومبارك سعيد وجاسم يعقوب.
يفتقد النصر 5 لاعبين لأسباب صحية في مباراته المقبلة أمام الشارقة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الاياب لدوري الخليج العربي بعد غد.
وتضم قائمة المصابين البرازيليين سانتوس فاندرلي ومارسيلو سيرينو وعامر مبارك ومبارك سعيد وجاسم يعقوب.
أتهمت السلطات القضائية في باراغواي، اليوم الثلاثاء، لاعب الكرة البيروفي جينو جيريرو بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على
يفتقد النصر 5 لاعبين لأسباب صحية في مباراته المقبلة أمام الشارقة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الاياب لدوري الخليج العربي
رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع
منحت سلطنة عمان، الهولندي بيم فيربيك، مدرب منتخبها لكرة القدم وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، بعد قيادته للقب النسخة
حسم الوحدة أمس، الديربي مع الجزيرة 4 - 2 في المباراة المؤجلة من الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي جمعت
وقع البرازيلي فيليبي كوتينيو، أمس، رسمياً عقده مع ناديه الجديد برشلونة، بعد تحقيقه «حلم» الانضمام لصفوفه قادماً من
قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن نادي ريال مدريد الذي فاز بخمسة ألقاب في 2017 تحول إلى فريق بائس خلال الأشهر الأخيرة،
أحكم فريق الزوراء صدارته للدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة السابعة، بفوزه على فريق زاخو في ملعب الأخير، بثلاثة
تبدأ ملاعب رياضية سعودية الجمعة المقبل تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في سابقة في
كان المهاجم الدولي للنادي الأفريقي صابر خليفة على وشك المغادرة إلى السعودية لإتمام المفاوضات مع فريق أحد السعودي وإمضاء
اعترف مهاجم المنتخب الوطني وفريق المريخ السوداني بكري المدينة أنه اتخذ قرار عدم السفر مع منتخب «صقور الجديان» إلى تونس
كشفت الدكتورة أنوار عبد الله النوري رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكويت لكرة القدم ومساعد البروفسور في كلية التربية