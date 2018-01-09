النصر يفتقد 5 لاعبين أمام الشارقة

المصدر:
  • دبي - عدنان الغربي
التاريخ:
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يفتقد النصر 5 لاعبين لأسباب صحية في مباراته المقبلة أمام الشارقة لحساب الجولة الأولى لمرحلة الاياب لدوري الخليج العربي بعد غد.

 وتضم قائمة المصابين البرازيليين سانتوس فاندرلي ومارسيلو سيرينو  وعامر مبارك ومبارك سعيد وجاسم يعقوب.

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