«السعادة» للوحدة برباعية في الجزيرة

حسم الوحدة أمس، الديربي مع الجزيرة 4 - 2 في المباراة المؤجلة من الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي جمعت الفريقين باستاد محمد بن زايد، ورفع «العنابي» رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن المتصدرين الوصل والعين على التوالي «25 نقطة»، في مقابل 16 نقطة لـ«فخر أبوظبي» خامس الترتيب.

وسجل تيغالي «هاتريك» في الدقائق 43 و 51 و 70، وأضاف البديل محمد العكبري الهدف الرابع (ق83)، وسجل للجزيرة أحمد العطاس والبرازيلي رومارينهو (ق 88 و 93). جاء الشوط الأول جزراوياً من حيث الفرص باستثناء هدف التقدم للوحدة عن طريق الأرجنتيني تيغالي (ق43).

وصنع لاعبو «فخر أبو ظبي» فرصا مهمة للتسجيل، أبرزها تسديدة قوية لعلي مبخوت (ق2) اصطدمت بالقائم، وتسديدة من جهة اليمين صوبها خلفان مبارك، تصدى لها حارس الخصم محمد الشامسي، وانفراد صريح لكل من البرازيلي رومارينهو جانب القائم (ق39) ، ومع نهاية الشوط عاقب «العنابي»، صاحب الأرض، وسجل الأرجنتيني تيغالي (ق43).