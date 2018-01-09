مجلس أبوظبي الرياضي يبحث تعزيز التعاون مع مصر

بحث مجلس أبوظبي الرياضي آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في المجال الشبابي والرياضي وامكانيات دعم تطلعات رياضيي البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال عارف حمد العواني في مقر المجلس اليوم وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

ورحب العواني في مستهل الزيارة بالسفير المصري، مؤكداً حرص واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي على توطيد علاقات التعاون والعمل الرياضي المشترك مع مصر، بما يتماشى مع الروابط التاريخية للبلدين.

وناقش الاجتماع فرص تبادل الخبرات الرياضية المشتركة، وزيارة الفرق والمنتخبات وخوض المعسكرات التدريبية بين الفرق الاماراتية والمصرية، ودورها الكبير في تعزيز التواصل الشبابي بين الطرفين.

واستعرض العواني خطة مجلس أبوظبي الرياضي في مسيرة التنمية ورؤيته الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، بجانب اهم الفعاليات الرياضية التي يشرف على تنظيمها المجلس، والفعاليات المجتمعية والبرامج والمبادرات التطويرية.

كما استعرض اللقاء الخطة التنظيمية لكأس السوبر المصري التي ستقام يوم 12 يناير الجاري بين فريقي الاهلي والمصري في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث تعتبر هذه النسخة الثالثة التي تستضيفها الامارات تعزيزا للعلاقات والروابط المصيرية التي تجمع البلدين.

وفي ختام اللقاء اهدى سعادة عارف حمد العواني الامين العام لمجلس ابوظبي الرياضي درع المجلس لسعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، تقديرا لزيارته مقر المجلس.