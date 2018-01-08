العنابي يقسو على فخر أبوظبي في حفل الأربعة

حسم الوحدة الديربي مع جاره الجزيرة 4/2 في المباراة المؤجلة من الجولة 11، والتي جمعت الفريقين امس على ستاد محمد بن زايد، ورفع "العنابي" رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن المتصدرين الوصل والعين على التوالي "25 نقطة"، في مقابل 16 نقطة لـ فخر أبوظبي خامس الترتيب.

ويعتبر الشوط الأول جزراوياً من حيث صناعة الفرص فيما عدا هدف التقدم للوحدة عن طريق الأرجنتيني تيجالي في الدقيقة 43، فصنع صاحب الأرض فرصة مهمة للتسجيل، أبرزها تسديدة قوية لعلي مبخوت في الدقيقة الثانية اصطدمت بالقائم، وتسديدة من جهة اليمين صوبها خلفان مبارك، تصدى لها حارس الخصم محمد الشامسي، وانفراد صريح لكل من البرازيلي رومارينهو جانب القائم، وأهدار محمد جمال لفرصة هدف مؤكد عندما سدد في جسد الحارس محمد الشامسي، في مقابل فرصة للوحدة تهيأ لها أحمد العكبري وطالت الكرة، ومع نهاية الشوط عاقب العنابي، صاحب الأرض وسجل الأرجنتيني تيجالي هدف التقدم.

أما الشوط الثاني فكان وحداوياً في غالبة وأضاف تيجالي هدفين في الدقيقتين 51، و70، مسجلاً هاتريك خلال المباراة، وأضاف البديل محمد العكبري الهدف الرابع في الدقيقة 83، في المقابل كانت ردة فعل الجزيرة متأخرة بتسجيله هدفين بواسطة أحمد العطاس في الدقيقة 88. وهدف ثاني للبرايلي رومارينهو في الدقيقة 93.