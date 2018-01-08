دبا الفجيرة يؤكد قيد البرازيلي بارديلا

أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة قيد اللاعب البرازيلي رودولفو بارديلا في صفوف فريق الكرة بالنادي مكان مواطنه سياو، وسيكون اللاعب الجديد أحد خيارات المدرب كاميلي المدير الفني لدبا خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الوحدة ضمن مباريات الدور الثاني للدوري،

وعن إبرام أي تعاقدات جديدة على صعيد المواطنين قبل غلق باب «الميركاتو اليوم قال حتى الآن لا يوجد أي لاعب متاح في الساحة وأستبعد أي تعاقدات جديدة وثقتنا كبيرة باللاعبين المتواجدين حالياً في صفوف الفريق.

كما أن انضمام عبد الرحيم أهلي القادم على سبيل الإعارة من الوحدة مكسب»، وقدم اللاعب مستوى جيداً في أول ظهور له بقميص النواخذة أمام الجزيرة خلال المباراة التي أقيمت قبل أسبوع ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي والتي فزنا فيها 3 - 1.

جبهات

وطالب بن عبود لاعبي فريقه بضرورة المحافظة على رتم أدائهم حتى يكونوا في كامل الجاهزية لكل مباريات الموسم الكروي الحالي لافتاً إلى أن دبا يلعب في 3 جبهات وهى الدوري الذي يحتل فيه المركز الثامن بـ 11 نقطة، إلى جانب ربع نهائي كأس الخليج العربي، والذي حققنا فيه الفوز على الجزيرة.

كما يلعب الفريق في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام النصر في الشارقة 17 الجاري وقال: هذه البطولات تتطلب جاهزية وحضوراً ذهنياً من اللاعبين، فضلاً عن ترتيبات مسبقة من الجهازين الفني والإداري في ما يتعلق بتجهيز اللاعبين وندعو جماهيرنا إلى مؤازرة الفريق.