تين كات يشعل اللقاء بالتصريحات الساخنة

«زلة لسان» الهولندي تين كات المدير الفني للجزيرة، حين وصف مدرب الوحدة ريجيكامب، بأنه يعيش في كهف آخر ولا يدرك طبيعة الأمور، كان ذلك، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي، «للديربي» ويرجع أصل التصريح عندما رد تين كات على تساؤل حول تصريح مدرب الوحدة بأن ظروف غيابات الوحدة متشابهة مع فريقه، وكان ريجيكامب قد صرح بأن فريقه يمر بنفس ظروف الجزيرة في الغيابات.

حيث يغيب 4 لاعبين هم سلطان الغافري ومراد باتنا للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، وإسماعيل مطر لإيقافه مباراتين بقرار من لجنة الانضباط على خلفية طرده في مباراة العين الأخيرة في كأس الخليج العربي، إضافة إلى حمدان الكمالي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، تمهيداً لعودته خلال الأسبوعين المقبلين، ويرى تين كات بأن تشابه الظروف غير منطقي، حيث خاض فريقه مونديال الأندية وشارك بـ 5 لاعبين مع المنتخب الوطني، في ظل أريحية الخصم، الذي شارك بلاعب وحيد في خليجي 23، وهو محمد برغش.

وتابع تصريحاته النارية بوصف مسؤولي اتحاد الكرة بأن ثقتهم ضعيفة في الوصول إلى نهائي كأس الخليج، ولذلك وضعوا توقيت المباراة مع الوحدة بعد 24 ساعة من النهائي، وكان من الممكن تجنب ذلك ومراعاة ظروف الجزيرة.