ريجيكامب وفرصة الاقتراب من الصدارة

قال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن فريقه يدخل مواجهة الجزيرة بعقلية الفوز فقط، لانها فرصة للاقتراب من صدارة الدوري، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لفريق الجزيرة حامل اللقب، بغض النظر عن الظروف التي يمر بها، التي تعد مشابهة لظروف الوحدة الذي يفتقد عدداً من لاعبيه المؤثرين.

وأكد ريجيكامب ثقته بلاعبيه وتعويض الغيابات في صفوف الفريق، وأن التشكيلة التي ستخوض اللقاء جاهزة لتقديم مستوى جيد يقود الفريق نحو الفوز، مشدداً على أن الوحدة استفاد بشكل إيجابي من توقف الدوري خلال مشاركة المنتخب الوطني في خليجي 23، وأنه استغل الفترة الماضية في تجهيز جميع اللاعبين في ظل أهمية المرحلة المقبلة من عمر الموسم.

وتوقع ريجيكامب أن تكون المباراة مفتوحة من الجانبين وأي نتيجة قد تحدث في اللقاء، مشيراً إلى أنه لا توجد ضغوط على لاعبي الوحدة.