العروبة يتعاقد مع ياسر مطر و دبا الفجيرة يعير أحمد الهنداسي

المصدر:
  • كلباء- محمد فضل
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ضم نادي العروبة ياسر مطر لاعب الجزيرة والفجيرة السابق، كما أعار نادي دبا الفجيرة أحمد الهنداسي إلى دبا الحصن، ووقع زهير الكعبي (العروبة) مع دبا الحصن، وتعاقد رأس الخيمة مع يونس مبارك، والسوري عبد الرزاق الحسين.

 

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