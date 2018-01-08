العروبة يتعاقد مع ياسر مطر و دبا الفجيرة يعير أحمد الهنداسي

ضم نادي العروبة ياسر مطر لاعب الجزيرة والفجيرة السابق، كما أعار نادي دبا الفجيرة أحمد الهنداسي إلى دبا الحصن، ووقع زهير الكعبي (العروبة) مع دبا الحصن، وتعاقد رأس الخيمة مع يونس مبارك، والسوري عبد الرزاق الحسين.
ضم نادي العروبة ياسر مطر لاعب الجزيرة والفجيرة السابق، كما أعار نادي دبا الفجيرة أحمد الهنداسي إلى دبا الحصن، ووقع زهير الكعبي (العروبة) مع دبا الحصن، وتعاقد رأس الخيمة مع يونس مبارك، والسوري عبد الرزاق الحسين.
أعدت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برنامج
وافقت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على إعارة اللاعب سهيل المنصوري لنادي الشارقة حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار
دشن منتخبنا الوطني للناشئين أول من أمس معسكره الثاني، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، ويستمر على مدى 3 أيام، ضمن البرنامج
ودع خليفة مبارك موسمه مع فريق الكرة بنادي النصر بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها، أول من أمس، خلال تدريبات الفريق
ضم نادي العروبة ياسر مطر لاعب الجزيرة والفجيرة السابق، كما أعار نادي دبا الفجيرة أحمد الهنداسي إلى دبا الحصن، ووقع
عاد النصر أول من أمس من العين بالعديد من المكاسب في ختام الجولة الرابعة في بطولة كأس الاتحاد لرجال اليد، بعد فوزه على
توج الفارس المصري عبد القادر سعيد بلقب الشوط 12 المؤهل إلى كأس العالم «الجائزة الكبرى» في قفز حواجز لمسافة 160 سم على
نجحت بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي تعد أولى بطولات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية، والتي
أهدت «دي رنانة» الميدالية الذهبية لمربط دبي للخيول العربية في ختام النسخة 16 لبطولة عجمان لجمال الخيول مساء أول من أمس،
تستعد الهيئة العامة للرياضة، لتنظيم منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية، تحت شعار «الاستدامة والمستقبل»، الذي
أنهى الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، قائد فريق أبوظبي للسباقات، مرحلة اليوم الأول من رالي داكار الدولي 2018، في نسخته الـ
أجرى اتحاد رياضة أصحاب الهمم، التصنيف الطبي الخاص بلاعبي سلة الكراسي المتحركة، في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور 31