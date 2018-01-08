23 لاعباً في معسكر «أبيض الناشئين»

دشن منتخبنا الوطني للناشئين أول من أمس معسكره الثاني، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، ويستمر على مدى 3 أيام، ضمن البرنامج المعد للمنتخب من قبل إدارة المنتخبات والشؤون الفنية، استعداداً لمشاركة أبيض الناشئين في بطولة إيطاليا الودية الدولية، والمقررة من 24 إلى 1 مايو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: محمد إبراهيم (الإمارات)، سالم خميس، محمد اليماحي، عبدالله الجنيبي، مبارك أحمد (الجزيرة) عمر النقبي (خورفكان)، عبيد المزروعي، راشد العبيدلي، مايد الكأس، عبدالله حسن (الشارقة)، خليفة مبارك (شباب الأهلي دبي)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، خالد السعدي، عيسى خلفان، عيسى درويش، عبدالله سالم (العين)، حمد المقبالي (الفجيرة)، سعيد العامري، علي محمد، عبدالله خالد (الوحدة)، محمد حسن، حمد خميس، عبدالله سليمان (الوصل)، يدرب المنتخب خالد شهداد، ويعاونه محمد العجماني.