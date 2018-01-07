هنأت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي على ترؤسه الهيئة العامة للرياضة في الإمارات.
وقالت معاليها عبر حسابها الرسمي في تويتر: "معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيساً للهيئة العامة للرياضة ... معاليه نموذج في التفاعل مع الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم لخدمة الوطن... بإذن الله بقيادته ستصنع الهيئة العامة للرياضة قصص نجاح نفخر بها".
معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيساً للهيئة العامة للرياضة... معاليه نموذج في التفاعل مع الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم لخدمة الوطن... بإذن الله بقيادته ستصنع الهيئة العامة للرياضة قصص نجاح نفخر بها @ysagovae pic.twitter.com/yFKtIvwFTG— شما سهيل المزروعي (@shamma) ٧ يناير، ٢٠١٨