نادي الوصل يستجيب لمبادرة محمد بن راشد

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالمشاركة في الحملة الوطنية والشعبية " شكراً محمد بن زايد " للتعبير عن الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصاً من نادي الوصل الرياضي على الوفاء بواجباته الوطنية، وتقديراً لإنجازات سموه وعرفاناً بجهوده في خدمة الوطن، فقد قرر مجلس إدارة نادي الوصل توجيه الدعوة لمنتسبي وجماهير النادي إلى تقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وتوثيقه من خلال التقاط الصور التذكارية مع الوسم الذي يحمل رسالة " شكراً محمد بن زايد "، على أن يتم تجميع تلك الصور في ألبوم خاص ليتم تقديمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أبنائه من جماهير نادي الوصل.