كلباء يتعاقد مع الثنائي المغربي مقران ومنصوري ويضم لاعب الظفرة محمد علي

ضم نادي اتحاد كلباء رسمياً الثنائي المغربي المهاجم عبد الرحيم مقران لاعب شباب الحسيمي وعمر منصوري لاعب فريق اولمبيك اسفي اللذين انضما اليوم لتدريبات الفريق الأول.

كما ضم النادي لاعب الظفرة محمد علي وسيحل الثنائي المغربي مكان البرازيليين تياغو وغوستافو اللذين خاضا اخر مباراة لهما بشعار ناديهما كلباء أمس امام الحمرية ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله حيث سجل البرازيلي تياغو هدف فريق الوحيد في المباراة.

ويستمر عقد اللاعبين المغربيين حتى نهاية الموسم الكروي الحالي دون الكشف عن قيمة التعاقد، ورحب عيسى الذباحي رئيس مجلس ادارة كلباء باللاعبين الجدد متمنياً لهم التوفيق مع النادي، وكان كلباء قد تعاقد قبل ايام مع مدافع الشارقة عبد الله تراوري.