استطلاع «البيان»:صفقات «الميركاتو» ضعيفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، أن الخمسة
توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفارس سيف أحمد
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عقب ختام السباق
تقدم الفارس البطل سيف المزروعي بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء،
أعرب الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية عن فخره واعتزازه بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
اتفق 82% من المشاركين في استطلاع «البيان» على حسابها الرسمي على «تويتر» أن مستوى صفقات أنديتنا حتى الآن في فترة
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء أمس الحفل الختامي للنسخة 16 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2018
قام الفريق الأول بنادي الوحدة، برفع لافتة كبيرة تحمل عبارة #شكراً_محمد_بن_زايد وصورة سموه، في إطار دعوة صاحب السمو
شهدت مبادرة تحدّي دبي للّياقة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي،
أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أهمية المواجهة، التي تجمع فريقه بالجزيرة مساء غد على استاد
توج الجواد «واثق»، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة فارس الإصطبلات تاغ أوشيه،