استطلاع «البيان»: 82 % من صفقات «الميركاتو» دون المستوى

اتفق 82% من المشاركين في استطلاع «البيان» على حسابها الرسمي على «تويتر» أن مستوى صفقات أنديتنا حتى الآن في فترة الانتقالات الشتوية، يعد سلبياً، مقابل 18% قالوا: إنه إيجابي، وطرحت «البيان» استطلاعاً لتقييم الجمهور للصفقات الجديدة، التي أبرمتها أنديتنا في فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق أبوابها غداً، فجاءت النسب المذكورة.

وأكد 77 % من المشاركين في الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، أن مستوى صفقات أنديتنا المعلنة دون الطموح، وفي المقابل أشاد 23% بالصفقات، ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على «فيسبوك» وأشار 61 % إلى أن مستوى الصفقات سلبي في حين رأى 39% أن مستوى التعاقدات إيجابي.

عزوف

وأكد وليد الشامسي خبير الانتقالات المحلية، وأقدم وكلاء اللاعبين، أن التغييرات في صفوف الأندية في فترة الانتقالات الشتوية طفيفة، نظراً لكثرة المعروض من اللاعبين وغياب طلبات الأندية على إبرام صفقات جديدة.

وقال: إن إلغاء الهبوط المباشر أسهم في عزوف الأندية على عقد صفقات جديدة وغياب تنافسها على اللاعبين خوفاً من النزول للدرجة الأولى، مشيراً إلى أن فترة الانتقالات الشتوية بطبيعة الحالة تعد فرصة للأندية لتحسين مراكزها، واستكمال التغييرات المطلوبة على صفوفها بعكس فترة الانتقالات الصيفية، التي تشهد حركة تغييرات كبيرة وإبرام صفقات واسعة.

وأضاف: يوجد اتجاه نحو القارة السمراء، حيث تسعى أنديتنا إلى استقطاب عدد من لاعبيها من أفريقيا موضحاً أن 40% من الأندية ستقوم بتغيير لاعب واحد فحسب، في حين أن صفوف البقية لن تشهد أي تغيير.

مواهب الخليج

وقال نجم محمد وكيل لاعبين: سوق الانتقالات الشتوي شهد عدداً محدود من الصفقات، مشيراً إلى أن كأس الخليج أربك الحسابات، حيث انتظرت الأندية ما تفرزه دورة الخليج من مواهب. وأضاف: كنت أتمنى أن يتم مد فترة الانتقالات الشتوية وإعطاء فرصة أكبر أمام الأندية لاستكمال صفقاتها، لافتاً إلى أن فترة الانتقالات الشتوية المحلية لا بد أن تتوافق مع نظيرتها الدولية وفي هذه الحالة ستعثر الأندية على لاعبين بأسعار مناسبة.

وأشار نجم محمد إلى أن معدل صرف الأندية على صفقات اللاعبين لم يعد مثل المواسم السابقة، وهو أمر جيد في ظل مبالغ باهظة كانت تدفع على صفقات غير مفيدة للأندية في الماضي، كما أن عدم امتلاك الأندية للموارد اللازمة، أسهم في قلة الطلب على اللاعبين.