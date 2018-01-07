ريجيكامب: من الصعب تأجيل مباراتنا مع الجزيرة

أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أهمية المواجهة، التي تجمع فريقه بالجزيرة مساء غد على استاد محمد بن زايد في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى صعوبة تأجيل المباراة. وقال: نخوض في الشهر الجاري 6 مباريات بواقع مباراة كل 4 أيام إضافة إلى بدء منافسات دوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: نسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق مع متصدري دوري الخليج العربي الوصل والعين، والمواجهة صعبة بغض النظر عن موقف الفريقين، ولكني على ثقة بقدرات لاعبينا وإمكانياتهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير «العنابي».

وأضاف: استفدنا من توقف الدوري بشكل إيجابي واستغلال الفترة الماضية في تجهيز جميع اللاعبين، ويجب على العناصر التي ستشارك في اللقاء أن تكون على قدر التحدي من أجل تحقيق الفوز، كما أن الوحدة يمر بنفس ظروف الجزيرة من ناحية الغيابات، حيث يغيب عن فريقنا 4 لاعبين هم سلطان الغافري ومراد باتنا للإيقاف بسبب الإنذار الثالث، وإسماعيل مطر لإيقافه مباراتين بقرار من لجنة الانضباط على خلفية طرده في مباراة العين الأخيرة في كأس الخليج العربي إضافة إلى حمدان الكمالي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي تمهيداً لعودته خلال الأسبوعين المقبلين.

رؤية

وعن رؤيته لفريق الجزيرة قال: الجزيرة حامل اللقب في الموسم الماضي ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين ونكن له كل احترام، ولكن لابد أن ندخل المباراة بعقلية الفوز في ظل أهميتها، ونسعى من خلالها للحفاظ على وضعنا في الدوري والإبقاء على فارق النقاط الضئيل مع المتصدرين، وقال: لا توجد ضغوط على اللاعبين وأتوقع مباراة مفتوحة من الفريقين على أي نتيجة، وبغض النظر عن نتيجة المباراة فبطولة الدوري ما زالت طويلة وأي نتيجة غير الفوز فلن تعني الابتعاد عن المنافسة.

غيابات

وعن الغيابات والبدائل شدد على أنه سيحدد التشكيلة في اللحظات الأخيرة في ظل جاهزية جميع اللاعبين، وقال: أجريت تغييرات على التشكيلة في عدد من المباريات، والأمر يخضع لمدى جاهزية اللاعب.

وعن عودة ناصر عبد الهادي لصفوف الفريق أكد أن اللاعب شارك مع الوحدة في فترة الإعداد، وقررنا إعارته لمنحه فرصة خوض المباريات مع فريق آخر وهو لاعب مهم وطلبت عودته في ظل ضغط المباريات.

إشادة

أشاد الروماني ريجيكامب بمستوى محمد برغش ومحمد الشامسي لاعبا المنتخب، مؤكداً أنه في انتظار عودتهم للوقوف على مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباراة، وقال: برغش والشامسي لاعبان محترفان وفخور مشاركتهما في «خليجي 23».