السماوي يغرد في صدارة «الأولى».. والفجيرة يواصل النزيف

غرد بني ياس وحيداً بصدارة دوري الأولى بفوزه على العروبة 2 - 0 سجل الهدفين حبوش صالح والبديل أحمد ربيع في أول مشاركة له بعد انتقاله من الجزيرة، في الدقيقتين 31،79 ورفع «السماوي» رصيده إلى 20 نقطة، وتراجع العروبة رابعاً بـ16 نقطة، وسقط الفجيرة في فخ التعادل 1 - 1 أمام مصفوت، وهو التعادل الثاني على التوالي لذئاب مارادونا، وتقدم الفجيرة بهدف الفرنسي كوسوكو (ق 39) وتعادل لمصفوت في الوقت بدل الضائع الفرنسي ساخي (90+3)، ووصل الفجيرة الى 17 نقطة ومصفوت إلى 11 نقطة.

وتعادل كلباء والحمرية 1 - 1 سجل لكلباء تياغو (ق 52) وللحمرية علي يعقوب (ق 90+1)، ووصل كلباء إلى 16 والحمرية إلى 15 نقطة.وانتهت مباراة خورفكان ودبا الحصن 3 - 3، أحرز للحصن كل من شادي الهمامي والكسندر وأحمد الهنداسي في الدقائق 19،20،71، ولخورفكان محمد بن حمودة وجاسم النقبي ومنذر أبوعمارة في الدقائق 17،61،90+5.وحسم مسافي ديربي رأس الخيمة لصالحه 2 - 1، سجل للفائز معضد خليفة في الدقيقتين 68 و90+3، وللخاسر فيليب في الدقيقة 88، وفاز الذيد على العربي بهدف بابا ويغو في الدقيقة 34.