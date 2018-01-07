1.46 فقط نسبة التهديف في كأس الخليج

مع نهاية كأس الخليج 23 أول من أمس، وتتويج المنتخب العماني بطلاً، بالفوز في النهائي على منتخبنا الوطني في المباراة التي جرت على ملعب استاد جابر الدولي، نالت البطولة التصنيف الأسوأ على الصعيد التهديفي، وصعيد الصراع على لقب الهداف منذ النسخة الخليجية الأولى عام 1970 في البحرين.

تجمد عدد أهداف النسخة الحالية، عند 22 هدفاً في 15 مباراة بنسبة 1.46 هدف في المباراة الواحدة، لتكون الأسوأ بعد «خليجي 9» عام 1988 في الرياض، الذي تخلى عن هذا التصنيف، وكان قد شهد 34 هدفاً في 21 مباراة، بمتوسط أهداف 1.62 هدف في المباراة الواحدة.

وكانت النسبة الأسوأ لأهداف في خليجي 23 ، خلال الدور نصف النهائي والنهائي من البطولة، الذي شهد هدفاً واحداً فقط في ثلاث مباريات.أما على صعيد الصراع على لقب الهداف، فهناك 4 لاعبين نالوا لقب الهداف، وسجل كل منهم هدفين فقط، بعدما ودعت منتخباتهم المنافسة على كأس البطولة، لتكون «خليجي 23»، هي الأسوأ أيضاً على صعيد رصيد الهداف في الـ22 نسخة الماضية.