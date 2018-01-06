تين كات يؤكد صعوبة ضم محترفين جدد في "الميركاتو" الشتوي

أكد الهولندي تين كات مدرب فريق الجزيرة لكرة القدم صعوبة ضم لاعبين جدد سواء مواطنين أو أجانب في الوقت الحالي، مشيراً إلى انه سيتجه إلى اكاديمية الكرة لدعم الفريق الأول، وذلك عطفاً على التكاليف المالية التي تدفع للاعبين، وفي ظل الحوكمة وترشيد الموارد المالية تماشياً مع سياسة النادي، ومؤكداً انه خاض مونديال الأندية بتشكيلة يغلب عليها طابع الشباب وقد أتوا من اكاديمية النادي واثبتوا انهم أهل بثقة نادي الجزيرة وجماهيره، يذكر ان الفرنسي لاسانا ديارا قد انهى تعاقده قبل أسبوعين بالتراضي ، مع مشاركة المحترف الأوزبكي كبديل لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه الفني.

وأوضح تين كات في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فريقه مع الوحدة غداً في الدوري والمؤجلة من الدور الأول، أن فريقه يعاني من ضعف شديد من اللاعبين، حيث شارك بـ 5 لاعبين في كأس الخليج وهم محمد فوزي، فارس جمعة، علي مبخوت، أحمد العطاس، أحمد خليل، ويصعب جداً مشاركتهم في أمام الوحدة غداً، في ظل الظروف والضغط الكبير الذي صادف لاعبي الجزيرة، حيث لعب الفريق 8 مباريات في 27 يوماً، و"رزمانة" الدوري بشكل عام غير منصفة، فلسنا في الدوريات الأوربية لكي نلعب كل ثلاث أيام.

وتابع: لعب علي مبخوت 10 مباريات من 6 ديسمبر الماضي إلى 6 يناير الجاري، وهذا بالتأكيد رقم كبير، وقد ضاعف من ارهاق اللاعب والذي تحامل على نفسه.

ورداً على تساؤل حول تصريح مدرب الوحدة ريجيكامب بأن ظروف الغيابات متشابهة مع الجزيرة قال يبدو أن مدرب الوحدة يعيش في كهف ومعزول عن العالم، يذكر ان الجزيرة قد خاض مونديال الأندية وشارك بـ 5 لاعبين في كاس الخليج، في مقابل لاعب واحد للعنابي وهو محمد برغش.

وأضاف: لا أعرف الحالة البدنية النهائية للخماسي الدولي، ولماذا لم يسمح لمحمد فوزي بالعودة عقب اصابته مع المنتخب يبدو أن العلاج في الكويت أفضل، ولا نعرف امكانية مشاركة أي منهم ، فقد وصل البعض، ومازلنا ننتظر قدوم الآخرين.

وأشار تين كات إلى ان اتحاد الكرة ربما ليس لديه الثقة في الوصول إلى نهائي كاس الخليج، ولذلك وضع توقيت المباراة مع الوحدة بعد 24 ساعة من النهائي، وكان من الممكن تجنب هذا التوقيت الصعب ومراعاة ظروف الجزيرة الذي يعاني من ضعف شديد من اللاعبين وحالة الأرهاق والضغط الكبير الذي صادف الفريق طيلة مشواره في مونديال الأندية.

يغيب محمد فوزي وفارس جمعة للإصابة التي تعرضا لها في مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج، وتظل فرصة مشاركة علي مبخوت ضعيفة للغاية، مع احتمالية الدفع بالعطاس حيث إنه لم يشارك اساسياً في استحقاقات المنتخب الوطني.