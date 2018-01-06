بن غليطة: تشكيل لجنة للتحقيق في سلوكيات بعض اللاعبين

أمر رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الأخبار المتداولة حول سلوكيات بعض اللاعبين في معسكر الأبيض.

وأضاف بن غليطة في تصريحات خلال جلسة مع الوفد الإعلامي بالكويت أن مجاملة النجوم "ما بتوصلنا بمكان"، مشيرا إلى ان بعض العناصر أصحاب الخبرة في منتخبنا لم تقدم كل ما لديها أثناء البطولة، مشددا ان عليهم مراجعة مستوياتهم، لأن الاسم وحده لا يشفع لأحد في المواجهات الكبيرة.

وأوضح انه على مدار البطولة، كانت أكثر التمريرات المقطوعة من جانب اللاعبين السوبر في تشكيلتنا، وهو ما وضع الجانب الأكبر من الضغط على المدافعين في الخط الخلفي.

وتابع بن غليطة: استفدنا العديد من الدروس خلال البطولة علينا الاستفادة منها من أجل آسيا 2019، وأولها أن على النجوم مراجعة أنفسهم .

وأضاف إن مدرب المنتخب زاكيروني خبير وصاحب فكر، ونجح في توصيل أفكاره ونهجه التكتيكي إلى عناصر المنتخب، كما أن تعامله راق جدا مع اللاعبين، لافتاً إلى ان أهم ما يشغل بال زاكيروني الآن هو تطوير عقليات اللاعبين وطريقة تفكيرهم ، أكثر من الجوانب الفنية.