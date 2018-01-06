«قميص الأبطال» هدية لمحمد بن زايد

أهدى أبطال خليجي 23 قميص منتخب عُمان عليه توقيع جميع لاعبي المنتخب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال اللاعب طلال خلفان الذي أعلن عن الإهداء خلال برنامج الفريق التاسع في قناة أبوظبي الرياضية إن الرياضة تجمع ولا تفرق وإن مبادرتهم بإهداء قميص قائد منتخب عُمان وأفضل لاعب في خليج 23 أحمد كانو إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة محبة من أبناء سلطنة عُمان إلى أبناء دولة الإمارات.

وقال طلال خلفان: نقول لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا أقل ما يمكن أن نقدمه له، وأتمنى أن تكون لي زيارة شخصية لتسليم قميص المنتخب العُماني إلى سموه.