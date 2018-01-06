«كلنا الكويت» تزين المدرجات

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23، على توفير الأمن والنظام خلال المباراة النهائية للبطولة، حيث كان هناك تنظيم عال، داخل الملعب، حيث حرصت اللجنة على وضع علم كويتي بحجم كبير وسط مدرجات الدرجة الثانية ليفصل بين جمهور المنتخبين، حيث خصصت النصف الأيمن لجمهور الإمارات والأيسر لجمهور عمان، كما فصلت بين الإعلام الإماراتي ونظيره العماني بتخصيص كامل المقاعد المخصصة للاعبين في الجهة اليمنى للمقصورة لإعلاميي الإمارات، والجهة اليسرى لإعلام عمان الشقيقة، وظهر سلوك الجماهير الحضاري قبل وأثناء المباراة، حيث كان التشجيع مثالياً.