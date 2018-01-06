محمد بن راشد: الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الشخصي في «تويتر» منتخب عمان بالفوز بكأس الخليج لكرة القدم في نسختها 23، التي أقيمت في الكويت، وقال سموه في التغريدة «مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعباً، كأس الخليج 23.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من اخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام إلا رسوخاً.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين».

مباركة

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة عبر حساب سموه الشخصي في «تويتر» لأمير الكويت بنجاح تنظيم العرس الخليجي، وقال سموه في التغريدة «شكراً أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه..

وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج». وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلطنة عمان بالفوز بكأس الخليج، وقال سموه في تغريدته «تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23...

أداء رفيع ومستوى عالٍ سعدنا وفرحنا به» وأضاف: «مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، وكسبنا معاً المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع».

شكر

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «باسم كل إماراتي نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي الشقيق على هذا التنظيم الرفيع لهذه البطولة ولكرم الضيافة، وهذا من عوايدكم يا أهل الكويت».

وأضاف: «مبروك للمنتخب العُماني الشقيق الفوز بكأس خليجي 23. وكل التقدير والشكر لمنتخبنا على هذا الأداء المشرف وشكراً لكل جماهير منتخبنا التي وقفت خلف الأبيض #عمان_الإمارات_الفوز_واحد».

الفوز واحد

وغرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على حساب سموه الشخصي على «تويتر»: «#عمان_الإمارات_الفوز_واحد، مبارك للأشقاء في عمان.. فوز مستحق وأداء مشرف، المنتخبان تألقا ومثّلا بلديهما خير تمثيل وكانا نموذجاً للروح الرياضية الرائعة، شكراً للكويت أميراً وحكومة وشعباً على الاستضافة المميزة والناجحة لكأس الخليج».

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في حسابه على «تويتر»: «نبارك للمنتخب العماني حصوله على كأس بطولة الخليج الثالثة والعشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة».

من ناحية أخرى تزينت الشاشة الإلكترونية في استاد جابر الدولي الخاصة بعرض نتيجة المباراة، بشعار الـ«هاشتاق»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويحمل عبارة «عمان_الإمارات_الفوز_واحد».

فلاتر

كما شهدت وسيلة التواصل الاجتماعي «سناب شات» إطلاق العديد من «الفلاتر» بمناسبة نهائي خليجي 23 الذي جمع منتخبنا الوطني ومنتخب عمان الشقيق، أبرزها فلتر «عمان والإمارات الفوز واحد»، ومعه علما الإمارات وسلطنة عمان، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشعارات على «سناب شات» مثل «وياك يا الأبيض» و«نحن معك يا الأبيض» و«ومنصور يا الأبيض»، و«نحن الخليج..

والخليج أرضنا» مرفق معه صورة كأس البطولة. وحرص العديد من الحضور على نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تجسد العلاقة الوثيقة بين شعبي الإمارات وعمان.

على الجانب الآخر نقلت طيران الإمارات، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 519 مشجعاً على رحلة خاصة بطائرة A380 إلى الكويت لدعم وتشجيع منتخبنا الوطني في مباراته مع عمان في نهائي كأس الخليج.

وتم تقديم أعلام الإمارات ووشاحات على المشجعين عند إنهاء إجراءات السفر في مطار دبي الدولي قبيل إقلاع الطائرة. وتحمل طائرة الإمارات A380 التي تخدم الرحلة الخاصة إلى الكويت ملصقاً خاصاً لصورة المغفور له الشيخ زايد بمناسبة مرور 100 عام على مولد باني الأمة. وقاد الرحلة الطياران المواطنان، القبطان نبيل الرستماني وعبدالله محمد، ووجها التحية لجمهور المشجعين على متن الطائرة.

حمدان بن محمد:شكراً على التنظيم الرفيع ومبروك للعماني.. والتقدير لمنتخبنا

هزاع بن زايد:المنتخبان تألقا ومثّلا بلديهما خير تمثيل وكانا نموذجاً للروح الرياضية