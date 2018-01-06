بيم فيبريك: إنجـــاز رائع لمنتخـــب عُمان

وصف الهولندي بيم فيبريك مدرب المنتخب العُماني، تتويجه ببطولة كأس الخليج بالإنجاز الرائع والمستحق بالنظر إلى المستويات التي ظهر عليها لاعبوه على مدار البطولة، وقال: «الفوز بالألقاب هو التحدي الذي جئت من أجله إلى عُمان وأنا سعيد برسم هذه السعادة على وجه الشعب العُماني المحب لكرة القدم».

وأضاف الهولندي بيم فيبريك مدرب المنتخب العُماني: في الحقيقة لم أشعر بقيمة البطولة إلا عندما عشت أجواءها الرائعة ومشاهدة التكاتف العظيم خلف المنتخب من كافة فئات المجتمع، إنه إنجاز رائع لكرة القدم العُمانية للجماهير ولي شخصياً.

كما أكد الهولندي بيم فيبريك مدرب المنتخب العُماني، أن المباراة كانت متوازنة وكل فريق كان قادراً على حسم النتيجة لصالحه، مشيراً إلى أن المنتخب العُماني محظوظ في ركلات الترجيح وهذه كرة القدم ولا يمكن لوم المنتخب الإماراتي لأنه خسر بهذه الطريقة، لقد قدم مباراة قوية وكان قريباً من تحقيق الفوز هو أيضاً من خلال ضربة الجزاء التي أسعفنا الحظ فيها في المرة الأولى.

وصرح الهولندي بيم فيبريك مدرب المنتخب العُماني أن التعب سيطر على لاعبي المنتخبين في الوقت الإضافي سواء المنتخب العُماني أو الإماراتي الذي لعب 120 دقيقة في المباراة السابقة أمام العراق.

فوز

على جانب أخر، نال أحمد مبارك كانو قائد منتخب عمان، جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهي مشاركته الثامنة في دورات كأس الخليج، ويتوقع الكثيرون أنها ستكون محطته الخليجية الأخيرة، وربما تكون محطته الدولية الأخيرة، في كأس آسيا في الإمارات 2019.

من جانبه، أعرب أحمد كانو لاعب المنتخب العماني سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية والفوز بكأس خليجي 23، مشيراً إلى صعوبة المباراة النهائية مع رغبة كلا الفريقين في إدخال فرحة التتويج باللقب على قلوب الجماهير.

وأضاف قائد المنتخب العماني: استعدادنا للنهائي جرى بشكل جيد رغم ضيق الوقت بين مباراتنا أمام منتخب البحرين قبل النهائي والنهائي أمام الأبيض الإماراتي أمس، ولكن روح الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين ساعدتهم على الاستعداد الجيد وأتمنى الفوز باللقب الخليجي الثاني.