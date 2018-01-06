الجماهير على قلب واحد

تبادل جمهور منتخبنا والمنتخب العماني الشقيق أجمل الأهازيج والعبارات التي تجسد العلاقة الوثيقة بين البلدين، حيث ردد جمهور الأبيض أهزوجة «شعارنا سيفين.. والخنجر عمانية» العمانية، فيما رد الجمهور العماني بأهازيج إماراتية.
تبادل جمهور منتخبنا والمنتخب العماني الشقيق أجمل الأهازيج والعبارات التي تجسد العلاقة الوثيقة بين البلدين، حيث ردد جمهور الأبيض أهزوجة «شعارنا سيفين.. والخنجر عمانية» العمانية، فيما رد الجمهور العماني بأهازيج إماراتية.
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» عصر أمس سباق
أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق
عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه
تعتبر بطولة «خليجي 23» الأفقر هجومياً، حيث بلغ عدد الأهداف التي سجلت في البطولة 23 بمتوسط 1.64% لكل مباراة وهي نسبة
حرصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23، على توفير الأمن والنظام خلال المباراة النهائية للبطولة، حيث كان هناك تنظيم عال،
وصف الهولندي بيم فيبريك مدرب المنتخب العُماني، تتويجه ببطولة كأس الخليج بالإنجاز الرائع والمستحق بالنظر إلى المستويات
أهدى أبطال خليجي 23 قميص منتخب عُمان عليه توقيع جميع لاعبي المنتخب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
يمثل المدافع إسماعيل أحمد، واحداً من عناصر الخبرة في صفوف منتخبنا الوطني الأول المشارك في كأس الخليج 23 في الكويت، مع
أكد عبدالرحمن عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، أن منتخب
يعتبر حارب السعدي لاعب المنتخب العماني أحد نجوم النسخة 23 لبطولة كأس الخليج التي اختتمت منافساتها مساء أمس بالكويت، وهو
أكد محمد بنيان نجم منتخب الكويت ولاعب القادسية الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي، أن التنظيم الدفاعي المحكم للأبيض