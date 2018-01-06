الجماهير على قلب واحد

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تبادل جمهور منتخبنا والمنتخب العماني الشقيق أجمل الأهازيج والعبارات التي تجسد العلاقة الوثيقة بين البلدين، حيث ردد جمهور الأبيض أهزوجة «شعارنا سيفين.. والخنجر عمانية» العمانية، فيما رد الجمهور العماني بأهازيج إماراتية.

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