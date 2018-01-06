«العميد» ملتزم بعقد زاراتي

أكد مصدر مسؤول بنادي النصر، التزام النادي بعقد محترفه الأرجنتيني زاراتي المعار من نادي واتفورد الانجليزي لنهاية الموسم الحالي، خلافاً للبيان الرسمي الذي أعلنه فريق فيلز سارسفيلد الأرجنتيني حول استعادة لاعبه السابق زاراتي بنظام الإعارة من الفريق الانجليزي.

وأشار المصدر أن إدارة «العميد» لم تتلقَ أي خطاب رسمي بهذا الشأن من واتفورد المالك لعقد اللاعب، وأن العقد مع زاراتي سليم طبقاً لبنود الإعارة، ولم يتلقَ النادي أي خطاب من واتفورد بخصوص إلغاؤه، كما لا يحق لطرف ثالث التدخل في العلاقة الحالية، وألمح المصدر إلى أن اللاعب متواجد في النصر إلى نهاية الموسم بنظام الإعارة، وفي حال تلقي خطاباً من واتفورد فلكل حادث حديث. وحول إعلان فيلز سارسفيلد ضم زاراتي أوضح المصدر أن هذا الأمر شأن داخلي بين واتفورد والفريق الأرجنتيني ولكن اللاعب حاليا على ذمة النصر.