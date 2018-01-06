عبدالرضا.. «عرباوي» في معقل القادسية

لا يخفى على أحد في دولة الكويت الندية الكبيرة بين ناديي القادسية والعربي والتنافس الكبير بين طرفين على مستوى كرة القدم والألعاب كافة.. عبدالرضا عباس حارس منتخب الكويت الأسبق و«العرباوي» حتى النخاع، من الشخصيات البارزة التي عرفتها رياضة الكويت والساحرة المستديرة على وجه الخصوص، حل ضيف شرف في نادي القادسية مع فريق «اللوبي الخليجي» بعد مضي عامين على آخر زيارة له، ليؤكد أن ناديي القادسية والعربي هما جناحان أساسيان في الرياضة الكويتية.

وقال: العربي إذ اخفق لن يكون القادسية في نشوته والعكس صحيح، قوة العربي والقادسية تعكس قوة الرياضة الكويتية وليس الكرة فحسب، أنا فخور بالتواجد في نادي القادسية وهو ناد عريق أفرز أجيالاً من ذهب في مختلف الألعاب وألمع نجوم الطائرة والسلة وغيرها من الألعاب الفردية والجماعية تخرجت من القادسية، ما يؤكد أن النادي هو ركن أساسي للرياضة الكويتية والناديين اعتبرهما كأبراج الكويت الشامخة. وكشف عبد الرضا عباس أن آخر زيارة شخصية له لنادي القادسية كانت قبل عامين، إلا أنه يحضر بعض المباريات بين فترة وأخرى.

على جانب آخر، تحدث حارس الأزرق الأسبق أن الكرة الكويتية تحتاج إلى خطة بعيدة المدى ويجب عدم التفكير في البطولة الخليجية المقبلة ، وإنما التفكير في كأس العالم 2026.