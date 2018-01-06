عرض تركي للعراقي همام طارق

تلقى همام طارق لاعب نادي القوة الجوية العراقي، عرضاً من أحد أندية دوري الدرجة الأولى التركي، بعد تألقه مؤخراً، في بطولة «خليجي 23» في الكويت مع منتخب بلاده.

كشفت مصادر إعلامية عراقية، أن اللاعب تلقى العرض بشكل رسمي عبر مدير أعماله، وأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى المرحلة الختامية، بموافقة اللاعب الذي يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية ثانية، مع موافقة القوة الجوية، على السماح للاعب بالرحيل.

كان عدد من لاعبي المنتخب العراقي، قد تلقوا عروضاً للاحتراف الخارجي، بعد مشاركتهم المميزة في كأس الخليج 23 بالكويت، ومنهم همام طارق، الذي كان متعاقداً مع شباب الأهلي- دبي لسنوات طويلة.