محمد بنيان: دفاع إيطاليا قاد الأبيض إلى النهائي

أكد محمد بنيان نجم منتخب الكويت ولاعب القادسية الدولي السابق والمحلل الرياضي الحالي، أن التنظيم الدفاعي المحكم للأبيض الإماراتي والطريقة الإيطالية التي يلعب بها المدرب الإيطالي زاكيروني، نجحت في قيادة المنتخب إلى المباراة النهائية أمام نظيره العماني،.

موضحاً أنه لا يعيب على منتخب الإمارات الوصول إلى المباراة النهائية وهو لم يسجل إلا هدفاً وحيداً ومن ركلة جزاء طيلة مشواره في البطولة وحتى الوصول إلى النهائي، لأنه حسب قوله لو خُير أن يسجل هدفاً واحداً يصعد به إلى النهائي أم يسجل 6 أهداف ويودع البطولة فالخيار الأول سيكون هو الأفضل بلا جدال، والدليل أن بعض المنتخبات ودعت البطولة وهى التي سجلت اكثر مما سجل الأبيض الإماراتي من أهداف.

كما وصف محمد بنيان، النسخة الـ 23 من كأس الخليج العربي، بأنها الأفقر هجومياً في تاريخ كافة الدورات منذ انطلاقتها في البحرين في العام 1970 والدليل أنه حتى الآن يتصدر قائمة الهدافين أربعة لاعبين لكل واحد منهم هدفين فقط، ويمكن أن تنتهي الدورة ويفوز باللقب أحدهم برصيد هدفين فقط وهو أمر نادر الحدوث ويؤكد الضعف الهجومي للمنتخبات المشاركة.

تميز

وحول الأسباب التي جعلت من هذه الدورة الأفقر هجومياً، أوضح أن التنظيم الدفاعي المحكم الذي لعبت به معظم الفرق خاصة الإمارات وعمان ساهم في تميز الدفاع على حساب الهجوم، كما أن معظم المنتخبات فضلت الدفع بمهاجم واحد فقط فلم نر أي منتخب يلعب باثنين مهاجمين إلا في أوقات محددة من بعض المباريات،.

كما أن معظم العناصر الهجومية الأساسية في المنتخبات خاصة الإمارات وعمان، كانت تجلس على دكة الاحتياط ولا تشارك بصفة أساسية، كما أشاد نجم الكرة الكويتية الأسبق، بدورات كأس الخليج العربي التي وصفها بأنها تجمع بين الأشقاء وتسهم في الترابط الاجتماعي بشكل خاص بين الفعاليات الرياضية المشاركة في الدورات، إلى جانب التلاقي الثقافي والفني والاجتماعي بين المنتخبات المشاركة.

موضحاً، أن من مكاسب بطولة خليجي هي زيادة أواصر المحبة والمودة بين كافة مسؤولي المنتخبات الخليجية، سواء على مستوى الاتحادات الرياضية أو الإعلاميين أو حتى الجماهير التي تحرص على مؤازرة منتخبات بلادها، والدليل ما شاهدناه جميعاً في خليجي 23 بالكويت، حيث يشعر الجميع أنه في بلده وديرته وبين أهله وناسه، في المقابل لا وقت لمثل هذه الأجواء بالنسبة للاعبين الذين لا يجدون الوقت الكافي لانشغالهم بالمباريات وأجواء التدريب.

وفي ختام تصريحاته، ثمن بنيان، دور بلاده الكويت في استضافة الحدث الكبير على الرغم من ضيق الوقت، إلا أنها قدمت نسخة ناجحة بامتياز استطاعت أن تحظى بتقدير واحترام الجميع.