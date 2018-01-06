محمد بن راشد ومحمد بن زايد: فوزنا واحد والفرحة للشعبين

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سلطنة عمان قيادة وشعباً، بالفوز بكأس «خليجي 23»، مؤكداً سموه أن فرحة الفوز بالبطولة للشعبين الشقيقين، وقال سموه في تغريدة عبر صفحة سموه الرسمية على «تويتر»: «مبروك لسلطنة عمان قيادة وشعباً، كأس الخليج 23.. أداء رائع من الشباب العُماني.. ومشاعر راقية رأيناها من إخواننا الشعب العُماني.. ومحبة متبادلة لن تزيدها الأيام إلا رسوخاً.. الكأس لعمان.. والفرحة للشعبين الشقيقين».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإمارات وسلطنة عمان على الروح الرياضية التي جسدت معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين، كما عبّر سموه عن شكره لأمير الكويت، على احتضان العرس الخليجي ونجاح تنظيمه. وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه على «تويتر»: «مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زيّنت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، وكسبنا معاً المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع، تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23... أداء رفيع ومستوى عالٍ سعدنا وفرحنا به».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدته: «شكراً أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه.. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج».

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