محمد بن زايد: مبروك للإمارات وعمان هذه الروح والفوز واحد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا على الإنجاز الرياضي، وفوز المنتحب العماني المتميز بكأس خليجي 23 .. مؤكدا ان الفوز واحد.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، و كسبنا معا المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع."

واضاف:" تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23 ... أداء رفيع ومستوى عال سعدنا وفرحنا به."

وتابع سموه: "شكراً أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه .. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج."