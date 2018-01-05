دانيلو يوقع رسمياً للفجيرة وكلباء يتعاقد مع عبد الله تراوري

اعلن عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة عن تعاقد ناديه رسميا مع المحترف الارجنتيني كانيدو دانيلو وذلك خلفا لمواطنه برافو ، وقال عبد الله قانون ان المهاجم الارجنتيني وصل للفجيرة قبل ثلاثة ايام وتدرب مع فريق الاسطورة مارادونا في اكثر من مرة معرباً عن امله في اكمال اجراءات قيد اللاعب رسميا اليوم في اتحاد الكرة ليكون جاهزاً للقاء مصفوت غدا ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الاولى .



كلباء يتعاقد مع عبد الله ترواري

واعلن نادي اتحاد كلباء عن تعاقده مع المدافع الشرقاوي السابق عبد الله احمد (تراوري) وذلك حتى نهاية الموسم الكروي الحالي 2017-2018 ، واشاد خالد الغيلي الزعابي امين السر العام لنادي اتحاد كلباء بامكانات الوافد الجديد الذي يمتلك خبرة ميدانية كبيرة معرباً عن امله في نجاح اللاعب تراوري مع نمور كلباء فيما تبقى من مباريات مشيراً الى ان تراوري سيكون ضمن خيارات المدرب الفرنسي من اصل جزائري محمد كمال جبور من خلال مباراة الحمرية التي تقام غدا بملعب ابناء العمومة في الشارقة .