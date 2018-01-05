النصر: لم يخاطبنا أحد بخصوص زاراتي

أكد مصدر مسؤول بنادي النصر في تصريح خاص لـ"البيان الرياضي" أن الأخير لم يتلق أي خطاب رسمي بخصوص لاعبه الارجنتيني ماورو زاراتي من فريق واتفورد الانجليزي الجهة المالكة لعقد اللاعب.

وقال المصدر:" عقدنا مع زاراتي ساري المفعول وسليم طبقا للشروط وبنود الإعارة ولم نتلق أي خطاب من واتفورد بخصوص إلغاء الاتفاق ولا يحق لطرف ثالث التدخل في العلاقة التعاقدية بيننا وبين الفريق الانجليزي.

وأضاف:" اللاعب متواجد حاليا في الفريق حسب الاتفاق المبرم بيننا إلى نهاية الموسم بنظام الإعارة، وفي حال تلقينا خطابا رسميا من واتفورد لكل حادث حديث.

وحول إعلان الفريق الأرجنتيني عبر موقعه الرسمي عن ضم اللاعب أوضح المصدر أن هذا الأمر شأن داخلي بين مالك العقد (واتفورد) والفريق الأرجنتيني ولكن اللاعب على ذمة النصر حتى هذه اللحظة طبقا للشروط واللوائح.

وكان فريق فيلز سارسفيلد الأرجنتيني أصدر بيانا تناقلته وكلات الأنباء والمواقع الإخبارية حول ضمه رسميا لاعبه السابق ماورو زاراتي قادما من نادي واتفورد بعد تجربة لمدة 3 أشهر بنادي النصر الإماراتي.