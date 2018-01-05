محمد بن راشد يطلق وسم «عُمان الإمارات الفوز واحد»

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، وسم #عمان_الإمارات_الفوز_واحد عبر صفحة سموه الرسمية على «تويتر»، بمناسبة اللقاء الذي يجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم مع نظيره العماني الشقيق، مساء اليوم، في نهائي كأس الخليج بالكويت الشقيقة.

وجسد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لهذا الوسم العلاقات الوطيدة التي تربط بين شعبي وقيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وقد حظي الوسم بتفاعل واسع النطاق من قبل الجماهير في دولة الإمارات وسلطنة عمان، وبقية أنحاء المنطقة، حيث تفاعل عشرات الآلاف مع تغريدة سموه، سواء بإعادة التغريد والإعجاب أو بالتعليق والإشادة بمبادرة سموه التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على العلاقات الأخوية بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، بما يجسد وشائج القربى والأخوة والمحبة بين البلدين.

وأكد الشيخ سالم الوهيبي رئيس اتحاد الكرة العماني، أن «الهاشتاغ» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطعم اللقب للمنتخبين بغض النظر عن النتيجة، ويجسد العلاقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين. فيما أشاد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، بحرص قيادتنا الرشيدة على وحدة الصف الخليجي، وتعزيز العلاقة الأخوية والرياضية التي تجمعنا على المحبة والتلاحم.

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