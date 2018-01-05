الزعيم يسترد عافيته قبل لقاء الإمبراطور

شهدت تدريبات العين الأخيرة، استرداد الفريق عافيته بعودة جميع اللاعبين المصابين الذين غابوا الفترة الماضية، وعلى رأسهم الياباني شيوتاني، ومتوسط الميدان عامر عبد الرحمن، وكان قد سبقهم بالعودة المدافعان الشقيقان محمد وفوزي فايز.

وبذلك تكتمل صفوف الفريق الذي يستعد لأولى مبارياته بالدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، حيث يحل ضيفاً على منافسه في الصدارة الإمبراطور الوصلاوي في المواجهة المرتقبة 12 الجاري على ملعب استاد زعبيل.

وهي المواجهة التي ينتظرها جمهور الكرة لكونها تجمع بين الفريقين المتشاركين في صدارة ترتيب فرق المنافسة برصيد (25 نقطة) لكل فريق، مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الوصششل بعد تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما في لقاء الذهاب الذي جمعهما على ملعب استاد هزاع بن زايد بالدور الأول. ويأمل المدرب الكرواتي زوران ماميتش في العودة بالفريق إلى منصة التتويج بالألقاب التي غاب عنها في الفترة الأخيرة بعد أن حل رابعاً على لائحة الترتيب بالموسم الماضي.

كما خرج من مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بيد أن المدرب الكرواتي ظل يشتكي من الظروف المعقدة التي يعيشها الفريق بسبب الغيابات العديدة في صفـوفه بداعي الإصابة، الأمر الذي اضطره للاستعانة بعدد من العناصر الشابة من لاعبي الفريق الرديف.

في حين لم يخف رغبته خلال مناسبات عدة في الحصول على خدمات لاعبين في عدد من المراكز لمقابلة الاستحقاقات المقبلة التي يواجه خلالها العين العديد من التحديات على المستوى المحلي والآسيوي، لكونه يقاتل على عدد من الجبهات وفي مقدمتها الدوري وكأس رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا الذي يشارك فيه الزعيم هذا الموسم بداية من الأدوار التمهيدية بمواجهة المالكية البحريني في 30 الجاري.

إعداد

وينتظر الجهاز الفني للعين عودة لاعبي الفريق الدوليين بعد انقضاء مشاركتهم مع منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يخوض اليوم مباراته الأخيرة أمام نظيره العماني في نهائي خليجي 23 المقامة حالياً بالكويت.

ويتابع الفريق برنامجه الإعدادي عبر تدريبات يومية يجريها على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، استعداداً لمواجهة الوصل.

وكان المدرب زوران منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام الوحدة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي جرت على ملعب استاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز العنابي بهدفين لهدف، وسيتابع الفريق مناوراته يومياً على ملعبه قبل أن يختتمها الخميس المقبل بمران أخير يغادر بعده إلى دبي للمبيت هناك انتظاراً للمواجهة المرتقبة.