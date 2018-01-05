خالد جلال.. المستقبل القادم

يعتبر خالد جلال لاعب الأبيض الشاب، من اللاعبين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل واعد، وعلى الرغم من أنه يعيش حالياً أجواء بطولة خليجي 23 كلاعب احتياط، لكنه ينتظر إشارة المشاركة ولعلها تسنح خلال المباراة النهائية أمام عمان الليلة.

وخالد جلال لاعب خط الوسط بنادي الوحدة تم استدعاؤه قبل التوجه إلى الكويت، أبدى إعجابه بالأجواء، وتمنى يوماً ما أن يكون أحد فرسان البطولة، وحينما تم استدعاؤه كانت اللحظة الأسعد في حياته بالمشاركة في تلك المنافسة القوية، والتي يكون فيها دوماً رجال منتخب الإمارات على قلب رجل واحد.

وعن توقعاته لهوية البطل خلال مباراة اليوم بين منتخبنا الإمارات والمنتخب العماني الشقيق، كان رده دبلوماسياً، بقوله من الصعب التكهن بالبطل، فكلاهما يملك المقدرة على تحقيق الفوز وحمل الكأس، ولكن بالطبع تغلب العاطفة حينما أجهر بأمنيتي بفوز منتخب بلادي باللقب للمرة الثالثة، وهذا ليس بكثير على الأبيض الذي أحسن التعامل مع البطولة.

ويتمنى خالد جلال أن تنال الإمارات عدداً من ألقاب البطولة، نظراً لتألق خالد عيسى في الذود عن مرماه واحتفاظه بنظافة شباكه ويستحق لقب أفضل حارس، وعموري الذي نال لقب أفضل لاعب في مباراتي عمان والعراق يستحق لقب أفضل لاعب في البطولة، هؤلاء نجوم يعتبرون مثلاً وقدوة لنا ونتمنى أن نصل لمستواهم الفني حتى نحافظ للإمارات على تفوقها الكروي في مختلف المنافسات.

يتميز أداء خالد جلال نجم الوحدة، بالقوة والإصرار في وسط الملعب، ويعتبر رمانة ميزان أصحاب السعادة وأحد أسرار الفوز داخل المستطيل الأخضر، كما يتميز نجم الأبيض الصاعد بالأداء السهل الممتنع واللعب على المضمون بمفهوم خبراء الساحرة المستديرة الذين يرون أن المستقبل للاعب الشاب سيكون متميزاً.